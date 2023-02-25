MÜSİAD Adıyaman'da konteyner kent kurma çalışmalarına başladı

"Depremin yaşandığı ilk andan itibaren yurt içi ve yurt dışı şubelerimiz ve tüm birimlerimiz ile afet bölgesi için seferber olduk. MÜSİAD Kriz Masası da daha ilk günden çalışmalarına başladı. Bu süreçte afetten etkilenen illerimizi, diğer bölgelerdeki şubelerimizle eşleştirerek kurduğumuz lojistik ağ ile afet bölgesindeki illerimiz için bir koridor açtık. Depremin ikinci günü Kahramanmaraş'a hareket ederek, bölgedeki şube başkanlarımız ve üyelerimiz ile acil ihtiyaçların belirlenmesi noktasında koordinasyon grubu oluşturduk. Kısa sürede yurt içi ve yurt dışı teşkilatlarımızı harekete geçirerek, birçok noktaya tırlarla yardım ulaştırmaya başladık. AFAD koordinasyonunda, gönüllülerimiz arama kurtarma çalışmaları dahil olmak üzere birçok alanda sahada aktif rol aldı. Mimar Mühendisler Grubu ile iş birliği yaparak, gönüllü olarak hasar tespit çalışmalarına katılmak isteyen mühendisleri organize ettik ve bu maksatla bölgeye gönüllü 150’ye yakın inşaat mühendisi gönderdik. Geçtiğimiz hafta Hatay, Adıyaman, Kahramanmaraş, Elbistan, Malatya ve Gaziantep'i ziyaret ederek bölgedeki çalışmalarımızı yerinde inceledik."