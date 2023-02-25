|
Reklam
Reklam
Gündem

MÜSİAD Hatay Defne'de sahra hastanesi kuruyor

Kahramanmaraş merkezli şiddetli depremlerin ardından Türkiye seferber oldu. Yaraları sarmak için harekete geçen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve MÜSİAD, Hatay'ın Defne ilçesinde sahra hastanesi kuruyor.

15:24 . 25/02/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
MÜSİAD Hatay Defne'de sahra hastanesi kuruyor

MÜSİAD Hatay Defne'de sahra hastanesi kuruyor

Kocaeli Büyükeşehir Belediyesi ve Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) iş birliğinde Hatay'ın Defne ilçesinde tam donanımlı sahra hastanesi kuruluyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve MÜSİAD sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlarda Hatay'da kurulan sahra hastanesine ilişkin detaylar paylaşıldı.

Sağlık Bakanlığı koordinasyonunda MÜSİAD Paris ve MÜSİAD Karlsruhe şubelerinin destekleri ve Kocaeli Büyükeşehir Belediyesi iş birliğinde kurulan sahra hastanesinin 6500 m2 alanda inşa edildiği belirtildi.

Bölgede görev yapacak sağlıkçılar için de konuk evi ve sosyal alanların inşa edildiği sahra hastanesinin tam donanımla birçok bölümü kapsayacak şekilde planlandığı açıklandı.

Sahra hastanesinin kısa sürede tamamlanaraka depremden etkilenen vatandaşların hizmetine sunulacağı aktarıldı.

#Hatay
#Defne ilçesi
#sahra hastanesi
#MÜSİAD
1 saat önce
default-profile-img
MÜSİAD Hatay Defne'de sahra hastanesi kuruyor
Deprem bölgesinde uçuş trafiği 10 bini aştı
Bakan Kurum, Hatay'a yaptığı ziyarette havadan ve karadan incelemelerde bulundu
'Bebek zannettik süs köpeğiymiş'
Artvin'de heyelan anı kamerada
İsveç İstihbarat Teşkilatı: Terör örgütü PKK/YPG İsveç'te finanse ediliyor
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.