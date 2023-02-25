MÜSİAD Hatay Defne'de sahra hastanesi kuruyor

Kocaeli Büyükeşehir Belediyesi ve Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) iş birliğinde Hatay'ın Defne ilçesinde tam donanımlı sahra hastanesi kuruluyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve MÜSİAD sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlarda Hatay'da kurulan sahra hastanesine ilişkin detaylar paylaşıldı.

Sağlık Bakanlığı koordinasyonunda MÜSİAD Paris ve MÜSİAD Karlsruhe şubelerinin destekleri ve Kocaeli Büyükeşehir Belediyesi iş birliğinde kurulan sahra hastanesinin 6500 m2 alanda inşa edildiği belirtildi.

Bölgede görev yapacak sağlıkçılar için de konuk evi ve sosyal alanların inşa edildiği sahra hastanesinin tam donanımla birçok bölümü kapsayacak şekilde planlandığı açıklandı.