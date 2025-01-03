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Musk'ın Starlink uyduları Erzincan semalarında görüldü

Musk'ın Starlink uyduları Erzincan semalarında görüldü

08:383/01/2025, Cuma
IHA
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Uzaya gönderilen Starlink uyduları, dünya yörüngesinde düzenli geçişleriyle dikkat çekiyor.
Uzaya gönderilen Starlink uyduları, dünya yörüngesinde düzenli geçişleriyle dikkat çekiyor.

Elon Musk'ın uzay ve uydu şirketi SpaceX'e ait Starlink uyduları, Erzincan'ın Kemaliye ilçesi semalarında heyecana neden oldu.

Kemaliye semalarında saat 23.00 sıralarında görülen Starlink uyduları heyecana neden oldu. Gökyüzünde tek sıra halinde geçen uyduları vatandaşlar ilgiyle izledi. Kemaliye ilçesinde Selçuk Örnekçi isimli vatandaş tarafından cep telefonu ile çekilen görüntü, ilçenin ışıklarıyla uyduları aynı karede buluşturdu.

Starlink projesi, Elon Musk'ın şirketi SpaceX tarafından dünya genelinde genişbant internet erişimi sağlamak amacıyla başlatılmıştı. Uzaya gönderilen binlerce uydu, dünya yörüngesinde düzenli geçişleriyle dikkat çekiyor.


#SpaceX
#Starlink
#Erzincan
#Kemaliye

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