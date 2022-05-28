Gündem Müslüman azınlıklar için daima el ele mücadele
ANKARA

Müslüman azınlıklar için daima el ele mücadele

Müslümanların, azınlıkta olduğu ülkelerde, uğradıkları insan hakkı ihlalleri ve mağduriyetleri araştırmak ve raporlamak üzere İslam İş Birliği Teşkilatı Parlamento Birliği (İSİPAB) bünyesinde oluşturulan Olağanüstü Siyasi İşler ve Dış İlişkiler Komitesi ve Müslüman Azınlıklar Komitesi, ilk toplantısını TBMM’de gerçekleştirdi.

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Osman Özcan Yeni Şafak
Müslüman azınlıklar için daima el ele mücadele
Mustafa Şentop

Müslümanların, azınlıkta olduğu ülkelerde, uğradıkları insan hakkı ihlalleri ve mağduriyetleri araştırmak ve raporlamak üzere İslam İş Birliği Teşkilatı Parlamento Birliği (İSİPAB) bünyesinde oluşturulan Olağanüstü Siyasi İşler ve Dış İlişkiler Komitesi ve Müslüman Azınlıklar Komitesi, ilk toplantısını TBMM’de gerçekleştirdi. Komitelerin atacağı adımlara ilişkin değerlendirmelerin yapıldığı toplantıya başkanlık eden TBMM Başkanı Mustafa Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Müslüman azınlıkların maruz kaldığı hak ihlallerine ve zulme karşı süreklilik içerisinde, el ele çalışmanın önemine dikkat çektik” dedi.

RAPORLAR HAZIRLANACAK

Şentop, aralık ayında bizzat teklifleri ile oluşturulan komitelerin, düzenli toplanan daimi bir yapıya dönüşmesini arzuladıklarını ifade etti. Farklı ülkelerde yaşayan Müslümanların karşılaştıkları sorunların ciddi bir hal alıp dünya gündemine gelmesi durumunda görüş bildirilmesi şeklinde tepki verildiğini, böylesi bir tavır koymayla sonuca ulaşılmasının ise zor olduğuna işaret eden Şentop, komitelerin ciddi şekilde bu tür insan hakları ihlallerini izleyen ve raporlaştıran bir hale dönüştürülmesi gerektiğine dikkat çekti.

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