Muş’ta aç kalan tilki şehir merkezine indi

18:4327/11/2025, Perşembe
IHA
Tilkinin çarşı merkezine indiği anlar, bölgede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde tilkinin cadde üzerinde dolaştığı görüldü.


#Muş
#tilki
#şehir merkezi
