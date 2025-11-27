Muş’ta aç kalan tilki şehir merkezine indi

Muş’ta aç kalan bir tilki, gece saatlerinde yiyecek aramak için çarşı merkezine indi. Araçların ve insanların arasında dolaşan tilki, bir süre sonra gözden kaybolurken o anlar vatandaşlarca cep telefonuyla kaydedildi.
