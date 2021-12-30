BBP Genel Başkanı Destici, Ankara'da otelde düzenlenen '2021 Yılı Değerlendirme Toplantısı'nda, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

DESTİCİ: HDP İLE İLİŞKİ PKK İLE İLİŞKİDİR

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, geçtiğimiz gün HDP Eş Başkanları Mithat Sancar ve Pervin Buldan ile kameralar karşısına geçmesine tepki gösteren Destici, "HDP ile ilişki, PKK ile ilişki demektir. Bu çok açık ve nettir. Onlarla kim ittifak ediyorsa PKK ile iş birliği yapmış demektir. HDP, PKK'nın partisidir. Seçim yaklaştıkça HDP ile görünme durumunda kaldılar çünkü HDP bunu istiyor" dedi.

OYNAT 01:01 Mustafa Destici'den CHP'ye tepki: HDP ile ilişki PKK ile ilişkidir Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, hafta içinde HDP heyetiyle görüşüp ortak basın toplantısı yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yüklendi. HDP ile ilişkinin PKK ile ilişki demek olduğunu vurgulayan Destici, 'Bu çok açık ve nettir. Onlarla kim ittifak ediyorsa PKK ile iş birliği yapmış demektir. HDP, PKK'nın partisidir.' dedi. BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

"İZMİR'DE DE HDP LİSTELERİNDEN PERSONEL ALINDI"

BBP lideri Destici, İçişleri Bakanlığı'nca İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve şirketlerinde işbaşı yaptırılan personelden bazılarının terör örgütleriyle iltisaklı-irtibatlı olduğu gerekçesiyle teftiş başlatılmasıyla ilgili anormal durum olmadığını söyledi.

REKLAM

İddia varsa bakanlığın bunu sorgulayabileceğini belirten Destici, şöyle konuştu:

"Burada direkt belediye başkanına açılmış bir soruşturma yok. Bu işe alımlarla ilgili var. Yönetici kadrosunu çıkarsınlar, kaç tanesi HDP kontenjanından gelmiş görünür. Bu İzmir Büyükşehir Belediyesi için de geçerli. Bir inceleme yapılsa bunlar da ortaya çıkar. HDP listelerinden işçi alındığı kesindir."

OYNAT 00:29 HDP-CHP görüşmesi sonrası Kılıçdaroğlu soru almadan basın toplantısını bitirdi HDP'li Mithat Sancar ve Pervin Buldan, CHP'ye ziyaret gerçekleştirdi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Sancar ve Buldan arasında yapılan görüşme sonrası basın toplantısı düzenlendi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kısa bir değerlendirme yaptıktan sonra 'Teşekkürler. Ortak soru alma kararımız var. İletmiş olalım” diyerek diyerek basın toplantısını bitirdi.





BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder