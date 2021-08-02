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POLİTİKA

Mustafa Sarıgül: Yangın üzerinden siyaset yapmak doğru değil

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, orman yangınları üzerinden siyaset yapan muhalefete eleştiride bulundu. Yangınlar üzerinden oy beklentisi içine girilmesini doğru bulmadığını söyleyen Sarıgül, "Yangın konusu üzerinden siyaset yapmak, oy beklentisi içerisinde olmak, vatanımıza karşı sevgisizliktir" dedi.

Haber Merkezi AA
Mustafa Sarıgül: Yangın üzerinden siyaset yapmak doğru değil
Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, orman yangınları üzerinden oy beklentisi içine girmenin vatana karşı sevgisizlik olduğunu söyledi.

SİYASİ ELEŞTİRİ DOĞRU DEĞİL

Sarıgül, Manavgat'ta orman yangınlarının olduğu alanda yaptığı incelemenin ardından partisinin Serik İlçe Kongresi'ne katıldı. Burada konuşan Sarıgül, yangın söndürme çalışmalarının devam ettiği sırada yapılan eleştirileri doğru bulmadıklarını kaydetti.

  • Sarıgül, "Yangın konusu üzerinden siyaset yapmak, oy beklentisi içerisinde olmak vatanımıza karşı sevgisizliktir. Tarım ve Orman Bakanlığının üzerine gitmeyi, sürekli iktidarı eleştirmeyi kesinlikle doğru bulmuyoruz" diye konuştu.

Sarıgül "Bugün el ele olma ve yaraları sarma günüdür. Sakın ha sakın. Oy almak için popülist politikalar yapmayın. Oy almak için, bir olayı fırsata çevirmek için, buradan nasıl oy alabilirim düşüncesini silin" dedi.

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