Bakanlar yangınlarla uğraşırken CHP Antalya milletvekilleri yanlarında çalışmaları gülerek seyretti

Her fırsatta yangın söndürme çalışmalarını istismar eden ve karalayan CHP'li vekiller hakkında dikkat çeken bir iddia ortaya atılmıştı. Antalya Lider Gazetesi yazarı İbrahim Okumamış, bugünkü köşesinde, yangınları söndürme çalışmalarını aralarında CHP Milletvekili Çetin Osman Budak'ın da olduğu Antalya Milletvekillilerinin Manavgat Ulualan Yangın Yönetim Merkezi'nde gülerek takip ettiğini yazmıştı.

Afet bölgesinde bakanların yönettiği koordinasyon merkezinden bir kare.

Çarpıcı iddia sonrası gazeteci İbrahim Okumamış, şahit olduğu o anları Yeni Şafak'tan Taha Hüseyin Karagöz'e anlattı.

OYNAT 09:17 CHP Antalya Milletvekilleri yangın söndürme merkezinde çalışmaları gülerek seyretti Aralarında CHP Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak'ın da bulunduğu CHP'li vekillerin Manavgat'ta yangın söndürme çalışmalarını kahkaha atarak seyrettiği iddiasında bulunan gazeteci İbrahim Okumamış, şahit olduğu o anları Yeni Şafak'a anlattı. Bakanlar Bekir Pakdemirli, Murat Kurum ve Mevlüt Çavuşoğlu'nun yangın yönetim merkezinde koordinasyon çalışmaları yürütürken, CHP Antalya milletvekillerinin dışarıda muhabbet ettiklerini söyleyen Okumamış, 'Ağaçların altında oturuyorlardı. Kahkaha atıyorlardı. İnsanlar orada yangınla uğraşırken pür neşe içindeydiler. 30'dan fazla helikopterin birinin inip diğerinin kalktığına şahit olmasına rağmen CHP Milletvekili Budak, bir canlı yayında 'Antalya'da 3 helikopterle yangın söndürülemez' dedi' ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

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"AĞAÇLARIN ALTINDA OTURUP GÜLÜŞÜYORLARDI"

Olayın, ilk etapta bölgeye gelen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemir'li, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Manavgat Ulualan Yangın Yönetim Merkezi'nde koordinasyon çalışması yürüttüğü esnada yaşandığını söyleyen Okumamış, "Onlar içeride koordinasyon yaparken dışarıda da CHP Antalya milletvekilleri vardı. Ağaçların altında oturuyorlardı. Gülüyorlardı" dedi.

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İbrahim Okumamış

"TELEVİZYONDA ŞAHİT OLDUKLARINI SÖYLEMEDİ"

Yangının ikinci günü itibarıyla 3 uçak ve 33 tane helikopterin müdahalesini sürdürdüğünü, helikopterlerin birinin inip diğerinin kalktığını belirten Okumamış, "CHP’li vekillerin neden orada kendi kendilerine muhabbet ettiklerini anlamadım. Bir gün sonra gördüm ki CHP Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak Halk TV’de canlı yayında 'Antalya’da 3 helikopterle yangın söndürülemez' ifadesini kullandı. Sen orada değil miydin? Benim gördüğümü sen de gördün. Niye yalan söylüyorsun? Helikopterler peş peşe inip kalktı. Helikopterleri görmeme şansı yok. Gözüne maske ve bant takması lazım görmemesi için" diye konuştu.

Ulualan'da yakıt ikmali yapan söndürme uçakları ve dinlenen mürettebat

BİR UÇAK VE 19 HELİKOPTERLE ANINDA MÜDAHALE

Uçak ve helikopterlerle yangınlara müdahale üzerinden yürütülen tartışmalara da değinen Okumamış, "Helikopterlerin ve uçakların yetersiz olduğunu söylediler. Yangınlara ilk etapta 1 uçak ve 19 helikopter aynı anda müdahale etti. Sonra ikinci ve üçüncü uçak geldi. Tarım ve Orman Bakanlığı sürekli açıklama yapmasına rağmen, üç uçağın müdahalede bulunduğunu söylemesine rağmen ne hikmetse 'uçak yok' denilmeye başlandı. Rusya Büyükelçiliği 3 uçağın görev yaptığını söyleyince bu sefer de Türk Hava Kurumu’nun uçakları gündeme getirildi" dedi.

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YARDIMLAR AK PARTİLİLİLERE VERİLİYOR YALANI

Birgün Gazetesi dün bir haber yayımlamıştı. Haberde yardımların AK Partililere ulaştırıldığı yalanı ortaya atılarak toplumsal ayrışma yaratılmaya çalışılmıştı. Antalya'da, gelişmeleri bizzat takip eden gazeteci Okumamış, parasal yardımların bugün itibariyle başladığını belirtti.

Okumamış, "Bölgedeki belediyeler CHP’de. Antalya Büyükşehir Belediyesi de CHP’de. AK Partili tek belediye Kepez Belediyesi. Bölgede en çok kim faaliyet gösteriyor; iki tane CHP’li belediye faaliyet gösteriyor. Tamamen kendileri ayrı bir merkez kurdular. Büyükşehir başka Manavgat Belediyesi başka kurdu. Kepez Belediyesi de yardım sağlıyor. Herkes iş birliği yapıyor. Ayrım gözetilmiyor. Böyle bir şey olması mümkün değil. Yardım çalışmasından paralardan bahsediliyor ama parasal çalışmalar bugün başladı. Devletin gönderdiği paralar bugün dağıtılmaya başlandı" ifadelerini kullandı.

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