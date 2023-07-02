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Mustafa Varank'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın basketbol maçı üzerinden yapılan kirli algıya tepki: Kinlerinden 'deep' hasta oldular

Muhalif medya, AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı basketbol maçlarından derlenen görüntülerin birinin gündüz, diğerinin gece çekilmesi nedeniyle 'sahte' olduğunu öne sürdü. Görüntüleri bir gün arayla çektiğine dair ekran görüntülerini paylaşan Varank, "Çektiğim görüntülerde 'fake' yok ama bu müzmin muhaliflerin kinlerinden 'deep' hasta oldukları kesin!" ifadelerini kullandı.

09:58 . 2/07/2023 Pazar
Yeni Şafak
AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı basketbol maçı üzerinden algı operasyonuna girişen muhalif medyaya ekran görüntüleriyle yanıt verdi.

AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı basketbol maçı üzerinden algı operasyonuna girişen muhalif medyaya ekran görüntüleriyle yanıt verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çalışma arkadaşlarıyla basketbol maçı yaptı. TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı, AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, çektiği görüntüleri "Arada maçtan kaytarıp video çektiğim doğrudur" notuyla Twitter hesabından paylaştı.

Muhalif medya ise Varank'ın basketbol maçlarından derlenen görüntülerin birinin gündüz, diğerinin gece çekilmesi nedeniyle 'sahte' olduğunu öne sürdü.

"Kinlerinden 'deep' hasta oldular"

Varank, oluşturulmaya çalışılan kirli algıya çektiği videolara dair ekran görüntüleriyle tepki gösterdi.

"Müzmin muhalifler, haftada iki gün yaptığımız maçlardan derlediğim reels videosuna komplo teorisi üretmek için bitap düşmüş."
diyen Varank,
"Çektiğim görüntülerde 'fake' yok ama bu müzmin muhaliflerin kinlerinden 'deep' hasta oldukları kesin!"
ifadelerini kullandı.


#Mustafa Varank
#Cumhurbaşkanı Erdoğan
#Basketbol
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