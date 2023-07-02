Mustafa Varank'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın basketbol maçı üzerinden yapılan kirli algıya tepki: Kinlerinden 'deep' hasta oldular

Eski Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile oynadıkları basketbol maçına dair sosyal medya hesaplarından video paylaştı. Mustafa Varank, Hidayet Türkoğlu'nunda bulunduğu maçtan yaptığı paylaşımda, "Arada maçtan kaytarıp video çektiğim doğrudur..." ifadelerini kullandı.