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Gündem Müthiş ilerleme sağladı
ANKARA

Müthiş ilerleme sağladı

Azerbaycan ordusu, Karabağ’a üç sektörden ilerliyor. Harekatın her sektörü, önemli zorluklar barındırıyor. Kuzey sektörde Murov Dağı-Kerbecer hattında sarp, kayalık arazide komando ve özel birlikler alan genişletiyor.

Kıymet Sezer Yeni Şafak
Azerbaycan ordusu
Azerbaycan ordusu

Doğu sektöründe Terter-Ağdere hattında süpürme harekatı uygulanıyor, güvenli alan açılıyor. Güney sektöründe Cebrayil-Fuzuli hattında ise kimi yerde düz, kimi yerde sarp ormanlık ve dağlık arazide, PKK terör örgütünün tahkimatına beton mevziler, tüneller ve kulelerden saldıran unsurlara karşı büyük mücadele yürütülüyor. Emekli Tuğgeneral İhsan Başbozkurt, “Azerbaycan ordusu harekatı şu ana kadar başarılı bir şekilde yürüttü ve müthiş ilerleme sağladı. Sahada Ermenistan ordusunun yerle bir edildiğini söyleyebiliriz” dedi.

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