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ANKARA

Müyesser Yıldız'ın tutuklandığı soruşturmada çarpıcı detaylar

Oda TV Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız Uğur ve Hadımköy Kışla Komutanlığı'nda görevli Astsubay Erhan B.'nin tutuklandığı, Tele1 Ankara Temsilcisi İsmail Dükel’in adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı soruşturmasında çarpıcı detaylar ortaya çıktı. Erhan B.'nin ifadesinde, Yıldız'ın Suriye sınır hattının Türkiye ve Suriye tarafından bulunan Türk askeri personelinin karışmış olduğu disiplinsizlik olaylarını içeren raporu kendisine göndermesini istediğini söylediği öğrenildi. Erhan B.'nin, Müyesser Yıldız'a Libya’da görevlendirilen birliklerin komutanın adını verdiği de ortaya çıktı.

Haber Merkezi DHA
Oda TV Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız tutuklandı.
Oda TV Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız tutuklandı.


Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından “Zincirleme Olarak Devletin Güvenliğine ve Siyasal Yararlarına İlişkin Bilgileri Açıklamaö iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında Oda TV Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız Uğur ve Hadımköy Kışla Komutanlığında görevli Astsubay Erhan B. tutuklanırken, Tele1 Ankara Temsilcisi İsmail Dükel adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

GİZLİ BELGELERİ DIŞARIYA ÇIKARTTI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na 13 Kasım 2019’da yapılan bir ihbarda “Hadımköy Kışla Komutanlığında görevli Astsubay Erhan B., devlete karşı suç işlemektedir. Gizli kalması gereken operasyonlara ait bilgileri telefonla dışarıya çıkarttığı kanaatindeyim" bilgileri yer aldı.

BAŞSAVCILIK TİTİZ BİR ŞEKİLDE ÇALIŞTI

Başsavcılık Terör Suçları Soruşturma Bürosu bu ihbarla soruşturmaya başladı. Ankara Cumhuriyet Başsavcı vekili Veysel Kaçmaz’ın yürüttüğü soruşturmada, Astsubay Erhan B.'nin GSM hattına yönelik 2 Aralık 2019 - 2 Şubat 2020 tarihleri arasında iletişimin tespiti, dinlenmesi ve kayda alınması kararı alındı. Karar kapsamında tespiti yapılan konuşmalarda şüphelinin, Oda TV Ankara Haber Müdürü ve yazarı Müyesser Yıldız ve Tele 1 Ankara Temsilcisi İsmail Zeki Dükel’e “devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri" aktardığı tespit edildi.

"TÜRKİYE TERÖR ÖRGÜTLERİYLE İŞ BİRLİĞİ YAPIYOR" DEDİ

Bu tespit üzerine Müyesser Yıldız ve İsmail Zeki Dükel’in cep telefon hatlarına 9 Ocak 2020 - 9 Mart 2020 tarihleri arasında iletişimin tespiti, dinlenmesi ve kayda alınması kararı alındı. Erhan B.'nin telefon görüşmelerinde Türkiye tarafından Suriye’de yürütülen askeri operasyonlar hakkında bilgiler verdiği belirlendi. Erhan B., bilgilerin içeriğinin İdlib, İdlip çevresinde oluşturulan gözlem kuleleri, operasyonlara katılan birlikler, birliklerin bağlı olduğu komutanlıklar, askeri kimliğini referans olarak kullanarak halen Türkiye aleyhine faaliyetlerde bulunan etnik ve dini referanslı terör örgütleri ile devletin işbirliği yaptığı şeklinde söylemlerde bulundu.

ÖSO LİBYA'YA GÖTÜRÜLDÜĞÜ BİLGİSİNİ ALDI, KÖŞESİNDE YAZDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu’nun, şüphelilerin konuşmalarının suç unsuru taşıdığını değerlendirerek tape hâline getirdiği, tamamı soruşturma dosyasına giren tutanaklarda şunlar yer aldı:

Şüpheli Erhan B., 20 Aralık 2019 tarihinde Oğuzhan isimli şahıs ile yaptığı görüşmede: Oda TV’de şüpheli Müyesser Yıldız tarafından yayımlanan TSK ile ilgili yazıların kendisine ait olduğunu ifade etti. Yine şüpheli Erhan B, 30 Aralık 2019 tarihinde şüpheli Müyesser Yıldız ile yaptığı görüşmede, "Özgür Suriye Ordusuna bağlı askerler Libya’ya götürüldüö şeklinde konuşarak bilgiler verdi. Verilen bu bilgiler üzerine şüpheli Müyesser Yıldız, 23 Şubat 2020 tarihinde Suriye Milli Ordusu ne zaman, nasıl ve hangi sıfatla Libya’ya gitti" başlıklı haber yayınladı.

LİBYA'DA GÖREVLENDİRİLEN KOMUTANIN AÇIK İSMİNİ VERDİ

Şüpheli Erhan B., 13 Ocak 2020 tarihinde şüpheli Müyesser Yıldız ile yaptığı görüşmede, "Libya’da görevlendirilen birliklerin komutanın Libya’ya gittiğini, komutanın ismini açıkça ifade ederek bildirdi. Müyesser Yıldız da 20 Ocak 2020 tarihinde Libya’ya hangi komutan gitti. Yerine kim geldi" başlıklı haber yayınladı.

TÜRK ASKERİNİN DİSİPLİNSİZLİK RAPORLARINI İSTEDİ

Şüpheli Erhan B.'nin ifadesinde “Müyesser Yıldız, benden 3 kez evrak göndermemi istedi. Bunlardan birincisi, şehit töreni yönetmeliği değişikliği, ikincisi Kanal İstanbul projesi kapsamında konumu değiştirilmesi planlanan kışlalar ile ilgili ve General Hamza Günalp Kışlası'nın taşınma işleminin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği, üçüncüsü ise Suriye sınır hattının Türkiye ve Suriye tarafından bulunan Türk askeri personelinin karışmış olduğu disiplinsizlik olaylarını içeren raporu kendisine göndermemi istedi" dediği öğrenildi.

"EŞİMİN WHATSAPP'INA GÖNDER"

Erhan B.'nin ifadesinde Müyesser Yıldız'ın kendisinden belgeleri Whatsapp uygulaması üzerinden göndermesini istediğini belirterek “Ben de kendisine ‘Senin Whatsapp kullanmadığını biliyorum’ dedim. Bana, ‘Eşimin Whatsapp'ı var, numarasını veririm, oraya gönder' dedi. Ayrıca bir adres verdi, bu adrese de posta yoluyla göndermemi istedi..." dedi.

  • Aynı şekilde Erhan B.’nin, şüpheli Müyesser Yıldız ile yapmış olduğu görüşme içeriklerinde suç unsuru taşıyan tüm bilgileri aynı şekilde şüpheli İsmail Zeki Dükel’e de ilettiği belirlendi.

BİLGİLERİN FARKLI YERLERE AKTIRILIP, AKTARILMADIĞI ARAŞTIRIYOR

Soruşturma kapsamında ayrıca Suriye ve Libya'daki askeri birlikler ve faaliyetlerle ilgili bilgilerin farklı yerlere aktarılıp aktarılmadığının da araştırıldığı öğrenildi.

Müyesser Yıldız siyasal ve askeri casusluk soruşturmasında tutuklandı
GÜNDEM
Müyesser Yıldız siyasal ve askeri casusluk soruşturmasında tutuklandı
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