​Müzeye gelen gizlice gözyaşlarını siliyor

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından yaşananları diri tutmak ve gelecek nesillere aktarmak için bir yıl önce hizmete açılan “15 Temmuz Demokrasi Müzesi”ne on binlerce kişi akın etti. 15 Temmuz Demokrasi Müzesi Müdür Vekili Veysi Gün, müzenin faaliyetlerini Yeni Şafak’a anlattı. Müzenin temel gayesinin hem o günü hem de o hain darbe kalkışmasını hiçbir şekilde unutturmamak olduğunu belirten Gün, şöyle konuştu:

ZİYARETÇİ AKINI

Bir yıl içinde müzeyi 60 bine yakın kişi ziyaret etti. 84 milyon vatandaşımıza ulaşıp, müzemizi ziyaret etmelerini istiyoruz. Bu ziyaretçilerimiz içerisinde yabancılar da vardı. Yabancı ziyaretçilerimizin tepkileri görülmeye değer. Ziyaretçiler, 15 Temmuz’u tekrar yaşayıp bir duygu seline kapılıyorlar. Yeri geldi mi tekerlekli sandalyelerle alanı gezdiriyoruz. Müzeyi ziyareti esnasında fenalaşıp, yürüyemeyecek duruma gelen ziyaretçiler, tekerlekli sandalye ile tüm müzeyi dolaşıp, ziyaretlerini tamamlıyorlar. Türk milletinin kahramanca direnişiyle darbeyi nasıl püskürttüğünü, darbeyi nasıl bertaraf ettiğini tekrar tekrar vatandaşımıza izlettirmenin haklı gururunu yaşıyoruz. O gün insanlar, nasıl sokağa çıktı, önceki gelişmeler, sonrasında yaşanan cereyan eden olayların hepsi müzemizde mevcut.

REKLAM

GİZLİCE GÖZYAŞLARINI SİLİYORLAR

O günü yaşayan, o günü kahramanca, o hain darbe kalkışmasına karşı direnen vatandaşlarımız, şehitlerin yakınları ve gazi olan vatandaşlarımızı ağırlıyoruz. Gerek davet ediyoruz, gerek onlar geliyor. Geldikleri zaman o günü tekrar tekrar yaşamışçasına bir heyecanı, bir duyguyu gözlerinden okumak zor olmuyor. O salonları ziyaret ederken ziyaretçilerimizin gözlerine baktığımızda, kimisi anlının akıyla, o günün gururuyla, o günün heyecanıyla gözümüzün içine bakarken, kimisi de gözyaşlarını siliyor. Bunlar bizi de gururlandırıyor, heyecanlandırıyor ve o ana tekrar götürüyor. Onları kendi evlerinde ağırlamak bizim için ayrı bir şeref, ayrı bir gurur.

8 SALONLU MÜZE

Müze, “Türkiye’de ve dünyada darbeler”, “Bir mermi tehdidi”, “Karanlığa atılmak”, “En uzun gece”, “İz bırakanlar”, “Sela”, “Şehitlere saygı” ve “Demokrasi nöbetleri” başlıkları altında yer altına yapılan 8 salondan oluşuyor.

REKLAM

24 SAAT BOYUNCA SELA

Ziyaretçiler, “Sela koridoru”ndan geçerek 251 şehidin hikayelerini dinleyecekleri bölüme ulaşıyor. En fazla duygu seli 251 şehidimizin anısına oluşturulan sela ve şehitler sergisi salonunda yaşanıyor. Orada 24 saat boyunca sela okunuyor. Şehitler için yapılan prizma şeklindeki bölümlerde her şehidin biyografisine yer veriliyor.

DEMOKRASİ NÖBETLERİNE ÇINAR AĞACI

Müzenin cam kubbeli son bölümünde, kökleriyle Türkiye’nin geçmişini, dal ve yapraklarıyla aydınlık geleceğini simgeleyen çınar ağacı bulunuyor. 23 metre boyundaki Türkiye’nin ve dünyanın tek ve ilk en büyük yapay ağacının altında 15 Temmuz’un ardından demokrasi nöbeti tutan insanları temsil eden 90 silikon heykel yer alıyor. Çınar ağacı altında vatandaşlarımız nasıl tek ve yek vücut haline geldiğini gösteriyoruz.

REKLAM

GAZİLERİN BİLGİLERİ DE YER ALIYOR

Rampalarda 2 bin 733 gazimizin nerede gazi olduklarını gösteren, bölge bölge, kısım kısım bilgilerin yer aldığı alanımız da mevcut. Daha sonra en üst kubbemizin üzerine çıktıktan sonra tamamen geçmişimizle günümüz arasında bir bağ temasıyla oluşturulan bir vadimiz var. Ahlat mezar kitabelerinden başlayıp, sonra ilk anayurt olduğu zamandan günümüze kadar ki durumun anlatan bir vadimiz var. Daha sonra ziyaretçiler, Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan tarafından dikilen 15 Temmuz anıtına ulaşıyor.

15 Temmuz’a dijital deneyim

15 Temmuz’da yaşananların gelecek nesillerce dijital yöntemlerle deneyimlenmesini amaçlıyoruz. Müzenin ilk bölümünde, Türkiye ve dünyadaki darbeler yazılı ve görsel olarak aktarılıyor. Müzenin, karanlık bir koridorda kırmızı bir çizgiyle simgelenen sonik hat bölümünde ziyaretçiler, ses ve ışık efektleri eşliğinde tankın altından geçiyor. Ziyaretçiler daha sonra 15 Temmuz’daki darbe girişiminin başlamasından önlenmesine kadarki süreçte yaşananları, video projeksiyon uygulamasıyla adım adım canlandırılan “En uzun gece” salonunda izleyebiliyor.