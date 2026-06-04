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MYK’nın görevi kanunsuz iddiası

MYK’nın görevi kanunsuz iddiası

04:004/06/2026, Perşembe
G: 4/06/2026, Perşembe
Yeni Şafak
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Özgür Özel.
Özgür Özel.

CHP Grup Başkanı Özgür Özel ve eski MYK üyeleri dün TBMM’de bir araya geldi. Toplantının ardından açıklama yapan CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, 25 Temmuz’a kadar olağanüstü kurultayın yapılmasının parti açısından “varlık-yokluk meselesi” olduğunu savundu. Emre, kurultayın önünde hukuki engel bulunduğu yönündeki değerlendirmelerin gerçeği yansıtmadığını savundu. TBMM Başkanlığı'nın grup toplantısına ilişkin daha önce verdiği kararı hatırlatan Emre, siyasi partilerin grup işleyişinin kendi iç yönetmelikleri kapsamında değerlendirildiğini söyledi. Emre, yeni bir MYK oluşturulmasının ancak Parti Meclisi kararıyla mümkün olabileceğini öne sürerek, “Şu anki MYK’nın görev yapması kanunsuzdur” diye konuştu.



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