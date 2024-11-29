NATO bahanesiyle ABD'den silah alacak

Rum liderden bir süredir Batı medyasında spekülasyonu yapılan Güney Kıbrıs'ın NATO'ya üyelik başvurusuna ilişkin haberleri doğrulayan bir çıkış geldi. Associated Press'in (AP) haberine göre Christodulides, Türkiye'nin vetosu nedeniyle NATO'ya yakın zamanda üyelik imkanının bulunmadığını belirterek buna karşın, ülkesinin NATO standartlarına ulaşmayı öncelik olarak belirleyebileceğini savundu. Rum lider bu çerçevede, ABD'den alınacak gerekli askeri eğitim ve donatımla NATO'ya üyelik hedefinde adım atılabileceğini kaydetti. Beyaz Saray'da Biden ile yaptığı görüşme sonrası Rum lider ABD ile savunma ve güvenlik alanında işbirliğini artırmak istediklerini söylemişti.

Rum Milli Muhafız Ordusu için önemli bir fırsat aralığının oluştuğunu ve bu konuda Washington ile görüşmelerin olumlu yönde ilerlediğini kaydeden Christodoulides, bu imkanı en iyi şekilde değerlendirmek istediklerini kaydetti. Bu çerçevede Rum ordusunun caydırıcılık kapasitesinin artırılmasının çok önemli olduğunu belirten Rum lider halihazırda hükümetinin ABD ile stratejik bir hava üssünün ve Avrupa Birliği ile bir deniz üssünün geliştirilmesi konusunda görüşmeler yaptığını açıkladı. Rum Yönetimi'ne ait Andreas Papansreu hava üssü hali hazırda ABD deniz piyadelerine ve V-22 Osprey askeri kargo helikopterlerine ev sahipliği yaptığı biliniyor. Yine eski bir Türk köyü olan Tatlısu'daki (Mari) helikopter üssünde çalışmalara hız verildiği de ortaya çıkmıştı. Rum Yönetiminin, NATO bahanesini öne sürerek, ABD'den yüklü miktarda modern askeri teçhizat ve araç almak istediği değerlendiriliyor. ABD ile GKRY arasında geçtiğimiz aylarda "İkili Savunma İşbirliğine Dayalı Yol Haritası" protokolü imzalanmıştı.