NATO somut adım açıklayamadı

Yapılan istişarelerin ardından NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in yaptığı açıklamada, Türkiye’ye güçlü siyasi destek açıklanırken, somut güvenlik desteği konusunda ise herhangi bir net karar çıkmadı. NATO müttefiklerinin güneydoğu sınırındaki durumu takip etmeye devam edecekleri, Türkiye’ye daha fazla destek vermek için ne yapabileceklerine baktıklarını anlatan Stoltenberg, verilen somut destek konusunda da, “hava savunması, gökyüzü devriyeleri ve farklı bir şekilde destek verildiğini” kaydetti. NATO’nun müttefik Türkiye ile dayanışmasını gösterdiğini belirten Stoltenberg, rejim ve Rusya’ya saldırıları durdurma, Birleşmiş Milletler (BM) liderliğinde krizin çözümünde barışçıl çabalara destek olmaları çağrısı yaptı. Washington Antlaşması 4. Maddesi, “Taraflardan herhangi biri, taraflardan birinin toprak bütünlüğü, siyasi bağımsızlığı ya da güvenliğinin tehdit edildiğini düşündüğü zaman, tüm taraflar birlikte danışmalarda bulunacaklardır” taahhüdüne dayanıyor.

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