NATO'da üst lige çıktık

NATO’da üst lige çıktık

Canberk Doğan
04:009/11/2025, Pazar
G: 9/11/2025, Pazar
Türkiye, 2024-2025 döneminde yeniden yüzde 2 ve üzeri kulüpte yer alacak.
Türkiye, 2024-2025 döneminde yeniden yüzde 2 ve üzeri kulüpte yer alacak.

Türkiye’nin savunma sanayiinde hayata geçirdiği projelerle NATO’da yeniden devler ligine girdi. NATO’nun yeni savunma harcaması raporunda yer alan tabloya göre, 2022’de milli gelirde savunma payı yüzde 1,36 olan Türkiye, 2023’te yüzde 1,48’e çıktı. NATO’nun tahminiyle 2024’te bu oran yüzde 2,13, 2025’te ise yüzde 2,33’e yükseliyor. Bu durum Türkiye’nin NATO’nun tarihsel “yüzde 2 kriteri” eşiğini yeniden aşan ülkeler sınıfına döndüğünü gösteriyor. Başka bir ifadeyle Türkiye, 2024-2025 döneminde yeniden yüzde 2 ve üzeri kulüpte yer alacak.


ABD'DEN SONRA TÜRKİYE GELİYOR

Bu hattı güçlendiren unsur ise sahadaki karşılık, KAAN savaş uçağı, Altay ana muharebe tankı, yerli füze sistemleri ve TCG Anadolu gibi projeler gösteriliyor. Personel tarafında da Türkiye’nin özellikle kuvvet yapısı bakımından NATO içi ağırlığı dikkat çekiyor. ABD’den sonra en geniş personel havuzuna sahip ülkelerden biri konumunda olan Türkiye, 2022’de 455 bin 900 olan asker sayısını 2023’te 463 bin 700’e taşıdı. NATO tahmini 2024’te 480 bin, 2025’te yaklaşık 495 bin asker düzeyine işaret ediyor. Bu tablo, Türkiye’nin aktif güç kapasitesini hem geniş tuttuğunu hem de mali disiplin ortamında bunu sürdürebildiğini kesin bir şekilde ortaya koyuyor.


11 YILDA İKİ KATI AŞAN ARTIŞ

2025 görünümü Türkiye’nin 2014’e göre nerede olduğunu göstermesi bakımından ayrıca anlamlı. 2014’te 13,6 milyar dolar düzeyinde olan Türkiye’nin savunma harcaması 2025’te 37,5 milyar dolara ulaşıyor. Böylece Türkiye NATO içindeki savunma ekonomisi ölçeğini 11 yılda “orta segment”ten “üst hacimli ikinci kademe güç” seviyesine taşımış durumda. Bu dönüşüm sadece oran artışı değil, bizzat parasal kapasitenin büyümesiyle sağlanan yapısal bir genişleme olarak da kayıtlara geçti.


