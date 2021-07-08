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ANKARA

Ne kadar proje o kadar destek

Türkiye’nin AB üyelik sürecinde 2021-2027 dönemini kapsayan yeni mali kaynak paketi açıldı. 14.2 milyar avroluk fon, aday ve potansiyel aday 7 ülkeye kullandırılacak.

Kıymet Sezer Yeni Şafak
​Ne kadar proje o kadar destek
Fotoğraf: Arşiv

Türkiye’nin AB üyelik sürecinde 2021-2027 dönemini kapsayan yeni mali kaynak paketi açıldı. 14.2 milyar avroluk fon, aday ve potansiyel aday 7 ülkeye kullandırılacak.

  • Aday ülkeleri Avrupa Birliği üyeliğine daha da yaklaştırmayı amaçlayan Katılım Öncesi Yardım Aracı IPA üçüncü dönem kaynak paketi açıldı. IPA fonlarının 7 yıllık bir süreci kapsayan üçüncü dönemi için 7 ülkeye kullandırılmak üzere toplamda 14.2 milyar avroya ulaşacak bir ortak fon havuzu tesis edilecek. İlk iki dönemde aday ülkelere doğrudan açılan IPA fonları, IPA-3 döneminde proje bazlı olarak kullandırılacak. Mali programlardan etkin şekilde yararlanmayı planlayan Türkiye, geçen yıl haziran ayında Avrupa Komisyonu’na, IPA III’ün 2021 ve 2022 yıllarını kapsayan ilk iki yılı için yaklaşık 3.5 milyar avro bütçeli 335 proje sundu.

Bu öneriler arasından şu ana kadar 394 milyon avro bütçeli toplam 43 proje komisyon tarafından kabul edildi. Türkiye, yıllık fonları, geçmiş yıllarda olduğu gibi 600-650 milyon dolar seviyesine çıkarmayı hedefliyor. İlk 2 katılım öncesi mali yardım döneminin aksine üçüncü dönemde AB üyelik fonları ülkeler yerine projelere tahsis edilecek. AB üyelik sürecinde Türkiye’ye ilk iki dönemde 9.2 milyar avro fon kullandırıldı.

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