Ne kadar zayıf oldukları görüldü

Suriye’nin kuzeyinde terör örgütü PKK/SDG’ye yönelik operasyonlarda Şam yönetimine Arap aşiretler de büyük destek verdi. Terörden temizlenen Deyrizor’daki El Şeitat aşiretinin önde gelen isimlerinden Nasır El Suad Ebu Kays, SDG’li teröristleri nasıl süpürdüklerini anlattı. Çatışmalara vur-kaç taktiğiyle destek olduklarını belirten Ebu Kays, Suriye ordusu sahaya girmeden komutanlarla koordinasyon sağlayıp örgüt elebaşlarına pusu kurduklarını söyledi. Bu pusuların ardından kısa süreli çatışmalar yaşandığını ifade eden Ebu Kays, örgüt unsurlarının zannedildiği kadar güçlü olmadığını kaydetti. Ebu Kays, “SDG'lilerin dirençleri zayıftı, kısa sürede bölgemiz teröristlerden temizlendi. Hepimiz bedeli ne olursa olsun onlardan kurtulmak istiyorduk. Görüldü ki örümcek ağı kadar zayıflarmış, saatler içinde dağıldılar. Büyük bir güç algısı oluşturulmuştu ama gerçekte ne kadar zayıf oldukları ortaya çıktı” dedi.

Şam yönetiminin Suriye'nin güvenli ve barışçıl şekilde birleşmesi için çalıştığını dile getiren Ebu Kays şöyle konuştu: “Bu sebeple sorunlar, anlaşmalar yoluyla masada çözülmek isteniyor. Ancak terör örgütü bu anlaşmaları bozuyor. Arap aşiretler uzun zamandır huzursuzdu, fakat şiddete başvurulmadan, barışçıl bir çözüm beklentisi vardı. Ancak bu grup siyasi ve barışçıl çözüme yanaşmıyor. Bunların nasıl insanlar olduğunu çok iyi biliyoruz. Barıştan ya da anlaşmadan anlamazlar. Sonucuna da katlanırlar.”