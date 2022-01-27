Emniyet'e teslim edildi: Necip Hablemitoğlu suikastının katil zanlılarındandı

Her kış ağaç dallarına astığı elmalarla kuşları besliyor

Konya'nın Taşkent ilçesi Balcılar Köyü'nde yaşayan ve Toroslarda yaptığı tırmanışlarla 'Yalnız Dağcı' olarak bilinen Hasan Hüseyin Kahrıman, yaklaşık 20 yıldır her kış mevsiminde yanına aldığı elmaları dağlardaki ağaç dallarına asarak kuşların beslenmesini sağlıyor.



Konya'da inşaat ve fayans ustası Hasan Hüseyin Kahrıman, son günlerde ülke genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Taşkent ilçesi Balcılar Köyü'ndeki dağlık alanlarda kuşların çok olduğu bölgelerdeki ağaç dallarına kendi elma bahçelerinden topladığı yaklaşık 70 kilo elmayı asarak, kuşları besliyor. Dağa yakın bir yerde elma bahçesi olan Kahrıman, kışı köyünde geçirdiğini, uzun yıllardır dağlarda tek başına gezdiği için 'Yalnız Dağcı' olarak adlandırıldığını söyledi.