​Necmettin Erbakan aramızdan ayrılalı 11 yıl oldu

Milli Görüş hareketinin kurucu lideri ve Türk siyasetinin hocası Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ın vefatının üzerinden 11 yıl geçti. ‘Yaşanabilir bir Türkiye’, ‘Yeniden büyük Türkiye’ ve ‘Yeni bir dünya’ idealleriyle Türk siyasetine yeni bir anlayış getiren Necmettin Erbakan, siyasi hayatı boyunca Türkiye öncülüğünde adil bir dünyanın kurulacağına inanarak çalıştı.

KABRİNE ZİYARET

2011 yılında hayatını kaybeden Necmettin Erbakan vefatının 11’inci yıldönümünde de unutulmadı. Türk siyasetinin ‘Erbakan Hoca’sı için ilk olarak Cihannüma Dayanışma ve İşbirliği Derneği üyeleri, Zeytinburnu Merkezefendi Camii’nde kılınan sabah namazının ardından Kur’an-ı Kerim okunarak dua edildi. Dernek üyeleri ardından Erbakan’ın Zeytinburnu Merkezefendi Mezarlığı’ndaki kabrine ziyaret etti.

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Necmettin Erbakan

BİR PUSULA GİBİ YOL GÖSTERDİ

Erbakan Vakfı tarafından düzenlenen anmada da Kur’an-ı Kerim okunup dua edildi. Erbakan’ın oğlu ve Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Necmettin Erbakan denilince akıllara feraset kavramının geldiğini söyledi. Erbakan, babasının gerçek bir devlet adamı, dava adamı, örnek bilim insanı ve örnek Müslüman olduğunu belirterek, “Ferasetiyle, hidayet ve ilmin üst seviyede olması dolayısıyla Allah’ın kendisine bahşettiği ferasetiyle bütün millete ve İslam alemine bir pusula gibi yol gösterdi ve doğru pozisyon almamıza vesile oldu” dedi.

ERDOĞAN’DAN MESAJ: İSTİKAMET SAHİBİYDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Ahlakı, dürüstlüğü, manevi kalkınmayı ve istikamet sahibi olmayı siyaset felsefesinin köşe taşı olarak gören 54. Hükümet Başbakanı Prof. Dr. Necmettin Erbakan Hocamızı vefatının yıl dönümünde rahmetle, hayır dua ile yad ediyorum.” ifadelerini kullandı. Örnek bir dava adamı

Yakın çalışma arkadaşları ve oğlu Fatih Erbakan da, Necmettin Erbakan’ı anlattı. Fatih Erbakan, “12 Eylül döneminde idamla yargılanmasına rağmen davasına devam etmesi, yoluna devam etmesi gerçek bir dirayet abidesini bugün andığımızı göstermektedir. Erbakan, örnek bir dava adamı olarak hayatını idame ettirdi” diye konuştu. Türk siyasetinin “ağabeyi” olarak anılan Recai Kutan da 64 yıllık dava arkadaşı Necmettin Erbakan’ın sömürgeciliğin yeni adı olan neoliberalizm ve küreselleşmenin ipliğini pazara çıkardığını ve D-8’i kurarak İslam birliğinin ilk adımını attığını söyledi. Eski Devlet Bakanı Teoman Rıza Güneri, Erbakan’ın siyasete adım attığı ilk günden itibaren sonuna kadar hep en çok çalışan ve en çok terleyen isim olduğunu ifade etti.

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