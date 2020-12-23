Nevşehir Belediye Başkanı Arı’dan yürekleri ısıtacak mesaj: Benim ve ekibim boynunadır Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Eğer bu şehirde bir yavrumuz aç ve açıkta kalır ise bir kuzumuz soğuk yatağa girer ise bunun vebali önce benim ve ekibim boynunadır” dedi.

Haber Merkezi 23 Aralık 2020, 12:19 Son Güncelleme: 23 Aralık 2020, 17:04 İHA