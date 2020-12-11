Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'nın aracına silahlı saldırı

Nevşehir Belediye Başkanı AK Parti'li Rasim Arı'nın içinde bulunduğu makam aracına, dün akşam saatlerinde Aksaray merkez ilçeye bağlı Gençosman köyü yakınlarında kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce av tüfeği ile ateş edildi.

Silahtan çıkan saçmalar, Arı'nın aracına isabet etti. Başkan Arı, saldırıdan yara almadan kurtuldu. Jandarma, saldırının ardından kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, saldırının ardından makam odasında çekilen fotoğrafını sosyal medya hesabı üzerinden "İşimizin başındayız, elhamdülillah" notuyla paylaştı.

AK Parti il başkanından saldırıya tepki

AK Parti Nevşehir İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar, Belediye Başkanı Rasim Arı’ya karşı yapılan silahlı saldırıyı kınadığını söyledi. Yanar, "Seçildiği günden beri gönül belediyeciliğini benimseyen ve Nevşehir’i dünyada marka şehir haline getirmek için çabalayan kıymetli başkanıma ağabeyime yapılan bu saldırı Nevşehir halkının iradesine ve demokrasisine yapılmıştır. Bu menfur saldırıyı düzenleyenleri şiddetle kınıyor, haince saldırıyı düzenleyenlerin bir an evvel bulunup adalete teslim edilmelerini bekliyoruz. Konunun yakın takipçisi olacağız" dedi.