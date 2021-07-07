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NEVŞEHİR

Nevşehir’de engelli genç 1 günlük askerlik sevinci yaşadı

Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı’nda 2001/2 dönemi acemi erler için yemin töreni düzenlenirken kentte yaşayan 22 yaşındaki engelli Muhammed Ali Şahin de bir günlük asker olmanın mutluluğunu yaşadı.

Haber Merkezi İHA
Nevşehir haber: Engelli genç 1 günlük askerlik sevinci yaşadı
Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Hüsamettin Erol, bir günlük askerlik sevincini yaşayan 22 yaşındaki Muhammed Ali Şahin’e tezkeresini verdi.


Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı’nda 2001/2 acemi erler için yemin töreni düzenlendi. Nevşehir’de ikamet eden ve askerlik için müracaat eden 22 yaşındaki engelli Muhammed Ali Şahin de törende bir günlük asker olmanın mutluluğunu yaşarken Şahin’in sevinci gözlerinden okunuyordu.

22 yaşındaki engelli Muhammed Ali Şahin törende bir günlük asker olmanın mutluluğunu yaşadı.
İHA
22 yaşındaki engelli Muhammed Ali Şahin törende bir günlük asker olmanın mutluluğunu yaşadı.

Yemin töreninde konuşan İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Hüsamettin Erol, “Ülkeye hizmet sadece kışlalarla sınırlı değildir. Mevcut görevinizi en iyi şekilde yapacağınızdan, kanun ve nizamı, doğruluğu ve dürüstlüğü, hak ve adaleti daima rehber edineceğinizden, birbirinize bir ömür boyu sadık kalacağınızdan hiç kimsenin bir şüphesi yoktur. Ne iş yaptığınızın bir önemi yoktur. Vatanını en çok seven görevin en iyi yapandır. Görevinizi, işinizi yaparken yolunuz Atatürk yolu, rehberiniz Cumhuriyet yasaları olmalıdır. Değerli Mehmetçikler andınız Yüce Türk milletine, jandarma teşkilatına, değerli ailelerinize ve sizlere hayırlı ve uğurlu olsun” dedi.

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Muhammed Ali Şahin yemin töreninde tüfekle hatıra fotoğrafı da çektirdi.
İHA
Muhammed Ali Şahin yemin töreninde tüfekle hatıra fotoğrafı da çektirdi.

TEZKERESİNİ DE ALDI

Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Hüsamettin Erol konuşmasının ardından bir günlük askerlik sevincini yaşayan 22 yaşındaki Muhammed Ali Şahin’e tezkeresini verdi. Şahin bu mutluluğunu ise ailesi ile hatıra fotoğrafı çektirerek paylaşırken baba Ergün Şahin’de açıklamasında kendilerinin çok heyecanlı olduğunu oğullarının ise bir gün önceden askerlik kıyafetini giyerek mutluluğu yaşadığını ifade etti.

Şahin mutluluğunu ailesi ile hatıra fotoğrafı çektirerek paylaştı.
İHA
Şahin mutluluğunu ailesi ile hatıra fotoğrafı çektirerek paylaştı.
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