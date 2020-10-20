Kızılırmak’a elektrik verdiler, balıkları öldürdüler

Bu bilimsel olarak bize aşırı avcılık olduğunun göstergeleri. Havaların soğuması tam geçekleşmeden hamsi ile çok buluşamayacağız. Hamsi bizim sularımızda çok kalmıyor artık. Çünkü küresel iklim değişikleri, karbon düzeyinin artması, katı atık üretimi gibi birçok olumsuz etken eskiden hamsideki göç davranışlarını farklı bir mecraya yönlendirdiği için hamsi Türkiye karasularında fazla kalmıyor. Umut edelim ki hamsi daha çok kalsın. Balıkçılarımız da hamsiyi azar azar sürekli avlasınlar” diye konuştu.