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NEVŞEHİR

Nevşehir Kitap Fuarı ne zamana kadar açık? Nevşehir Kitap Fuarı ziyaret saatleri ve etkinlikler

Nevşehir’de kitapseverlerin heyecanla beklediği Nevşehir Belediyesi Kitap Fuarı törenle açıldı. Nevşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen Kitap Fuarı düzenlenen törenle kapılarını açtı. Nevşehir'de yaşayan kitapseverler Nevşehir Kitap Fuarı'nın ne zamana kadar süreceğini, hangi saatler arası açık olacağını ve hangi etkinliklerin düzenleneceğini merak ediyor. Peki, Nevşehir Kitap Fuarı ziyaret saatleri nedir? Nevşehir Kitap Fuarı ne zamana kadar açık olacak? Nevşehir Kitap Fuarı imza günleri ve ayrıntılar haberimizde...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Nevşehir Kitap Fuarı ne zamana kadar açık? Nevşehir Kitap Fuarı ziyaret saatleri ve etkinlikler
nevşehir kitap fuarı

Türkiye’nin yayınevleri ve ünlü sanatçılarını Nevşehirliler ile buluşturacak olan Nevşehir Belediyesi Kitap Fuarı kapılarını bugün açtı. Nevşehir Kitap Fuarı'nın hangi tarihe kadar açık olacağı, hangi etkinliklerin düzenleneceği merak ediliyor. İşte fuarda yapılacak etkinlikler ve tarihleri...

NEVŞEHİR KİTAP FUARI ETKİNLİK TAKVİMİ

Nevşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen Kitap Fuarı düzenlenen törenle kapılarını açtı. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Yüzme Havuzu yanındaki etkinlik alanında gerçekleştirilen fuarın açılışına Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, AK Parti İl Başkanı Ali Kemikkıran ve İl Genel Meclis Başkanı Gürbüz Dinç ile birlikte AK Parti Merkez İlçe, Kadın ve Gençlik Kolları başkanları, daire müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı. Öğrencilerin büyük ilgi gösterdikleri fuarın açılış töreninin ardından Belediye Başkanı Savran, fuar içerisinde yer alan yayınevlerinin stantlarını ziyaret ederek öğrenciler ve vatandaşlarla sohbet etti. Serdar Tuncer, Bekir Develi, Ahmet Turgut, Mehmet Ercan, Çağlayan Yılmaz, Şükrü Erbaş, Saniye Bencik Kangal, Nazan Arısoy ve Ercan Kesal gibi birbirinden ünlü yazar ve şairlerin de okuyucularıyla buluşacak. Etkinlik takvimi süresince panel, söyleşi ve imza günleri de düzenlenecek.

İşte imza günleri etkinlikleri ve saatlari:

NEVŞEHİR KİTAP FUARI NE ZAMANA KADAR AÇIK OLACAK?

Fuar 12 Aralık Pazar gününe kadar sürecek. Fuarın her akşam saat 21.00’a kadar açık kalacağını belirten Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran tüm Nevşehirlileri fuara davet etti.

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