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NEVŞEHİR

Nevşehir’de minibüs ile TIR çarpıştı

Nevşehir'de minibüs ile TIR çarpıştı: 7 ölü, 8 yaralı

Nevşehir'de TIR ile minibüsün kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

Haber Merkezi DHA IHA
Nevşehir’de minibüs ile TIR çarpıştı
Nevşehir’de minibüs ile TIR çarpıştı

Nevşehir'in Acıgöl ilçesinde minibüs ile TIR çarpıştı. Kazada 7 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

Kaza, Nevşehir'de Acıgöl-Gülşehir karayolunda meydana geldi.

AA
Nevşehir'de meydana gelen kaza alnından görüntüler.

MİNİBÜSTEKİ 7 KİŞİ ÖLDÜ

İşçileri taşıyan minibüs ile bir TIR'ın çarpışması sonucu meydana gelen kazada, ilk belirlemelere göre minibüsteki 7 kişi hayatını kaybederken, 8 kişi de yaralandı. Kaza yerine çok sayıda jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

AA
Nevşehir'de meydana gelen kaza alnından görüntüler.

AA
Nevşehir'de meydana gelen kaza alnından görüntüler.

Jandarma olay yerinde güvenlik önlemi alırken, yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İHA
Nevşehir'de meydana gelen kaza alnından görüntüler.
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