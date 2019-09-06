Gündem Nevşehirde trafik kazası 1 yaralı
NEVŞEHİR

Nevşehir’de trafik kazası: 1 yaralı

Nevşehir’de trafik kazası: 1 yaralı

Nevşehir istikametine seyreden ve sürücüsünün alkollü olduğu iddia edilen araç, Ürgüp istikametinde seyreden araçla çarpıştı. Kazada 1 kişi yaralandı. Yaralı sürücü olay yerine çağrılan ambulans ile Ürgüp Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Merkezi IHA
Kazada araçlar ciddi hasar gördü.
Kazada araçlar ciddi hasar gördü.

Nevşehir’in Ürgüp ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kaza, bugün akşam saatlerinde Ürgüp Çatalkaya mevkisinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Nevşehir istikametine seyreden ve sürücüsünün alkollü olduğu iddia edilen 42 ABH 20 plakalı otomobil, Ürgüp istikametine seyreden 38 TU 561 plakalı otomobille çarpıştı.

  • Kazada 38 TU 561 plakalı otomobilde bulunan sürücü yaralandı. Yaralı sürücü olay yerine çağrılan ambulans ile Ürgüp Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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