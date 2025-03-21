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Nevşehir'de yasa dışı silah ticareti operasyonu: 15 gözaltı

Nevşehir'de yasa dışı silah ticareti operasyonu: 15 gözaltı

12:4721/03/2025, Cuma
DHA
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Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde yasa dışı silah ticaretine yönelik operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı.

Ürgüp İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bireysel olarak silahlandıkları ve aralarında silah alışverişi yaptıkları belirlenen 15 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Bomba atar mühimmatı bile var

Bu kapsamda 18 farklı adrese düzenlenen operasyonda A.G., A.O.B., F.D., F.Ö., H.K., M.Ç., Z.Ç., N.K., Y.G., S.D., E.M., E.M., A.A., E.Ç. ve M.A.Ç. yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda; Osmanlı Dönemi'ne ait etnografik tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen elbise, 11 ruhsatsız av tüfeği, 8 tabanca, 5 kurusıkı tabanca, 2 bomba atar mühimmatı, havalı tüfek, 14 tabanca şarjörü, 2 bin 512 çeşitli ebatlarda fişek, el dedektörü ile kesici aletler ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

#Nevşehir
#Ürgüp
#Silah Ticareti

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