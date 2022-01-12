Gündem Nevşehirde yasaklı ırk köpekler sahiplerince belediye yetkililerine teslim ediliyor
NEVŞEHİR

Nevşehir'de yasaklı ırk köpekler sahiplerince belediye yetkililerine teslim ediliyor

Nevşehir'de sahiplerince bakılmak istenmeyen yasaklı ırk sınıfındaki 72 köpek, belediyenin Sokak Hayvanları Kısırlaştırma, Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi bünyesindeki "Hayvan Kasabası"na teslim edildi.

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Haber Merkezi AA
Nevşehirde yasaklı ırk köpekler sahiplerince belediye yetkililerine teslim ediliyor
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Yasaklı köpek ırklarının kayıt altına alınması ve kısırlaştırılması için verilen sürenin bitmesine 2 gün kala besledikleri hayvanlara çip taktırmayanlar köpeklerini belediye yetkililerine teslim ediyor.

Merkezde, veteriner hekimlerce deri altına çip yerleştirilerek kayıt altına alınan köpekler, kısırlaştırma işleminin ardından kendileri için ayrılan bölümlere yerleştiriliyor.

Merkezin sorumlu veteriner hekimi Rıdvan Şimşek, AA muhabirine, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yayınlanan, tehlike arz eden hayvan ırkları ile ilgili genelgenin ardından bu kapsamındaki köpeklerin sahiplerince merkeze teslim edildiğini belirtti.

Şimşek, 14 Ocak'a kadar hayvanlarını kayıt altına aldırmayanlara 11 bin, sokağa terk edenlere 30 bin lira idari para cezası verileceğinin duyurulmasının ardından merkezde çok sayıda yasaklı ırk köpeğe ev sahipliği yapmaya başladıklarını söyledi.

Merkezin ileriki süreçte yeni birimlerle genişletilmesinin planlandığını aktaran Şimşek, "Köpeğinin bakımını, beslemesini yapmak istemeyen veya cezalı duruma düşmek istemeyen vatandaşlarımız hayvanlarını merkezimize teslim ediyor. İl merkezinin yanı sıra ilçe ve beldelerden de getiriyorlar. İlimiz genelinde 150 yasaklı ırk köpek olduğunu düşünüyoruz. Hayvanlar burada kısırlaştırma işlemi ve çip yerleştirilip kayıt altına alınıyor. Bu hayvanlar bize emanet." diye konuştu.

Ayrılmak isteyen kadına bomba
GÜNDEM
Ayrılmak isteyen kadına bomba

Dünyanın en küçük testileri Kapadokya’da üretiliyor: Aylık 10 bin adet minyatür testi yapıyoruz
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Nevşehir’in Avanos ilçesinde 30 yıldır çanak ustalığı yapan Adnan Çelebi yaklaşık 15 yıldır da dünyanın en küçük testilerini yapıyor.
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Özellikle düğünlerden gelen talepler sonrasında minyatür testi yapımına başladığını ifade eden çanak ustası Adnan Çelebi yapılan minyatür testilerin büyük rağbet görmesinin ardından ise 15 yıldır dünyanın en küçük ürünlerini yapmaya başladığını söyledi.
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Çelebi, “ Büyük malzemeleri küçülttüğümüz için taşıması kolay. Talep olduğu için de minyatür çanak işine ağırlık verdik. Kestiğimiz küpün küçüklerini yaptık. Ve dünyanın en küçük malzemelerini imal etmeye devam ediyoruz. Yerli ve yabancı turistlerin minyatür testilere ilgileri taşıması kolay olduğu için çok fazla. Birde büyük malzeme götüremedikleri için minyatür eşyalara ağırlık gösteriyorlar. Küçük olması hoşlarına gidiyor. Yurt içi ve yurtdışından talepler güzel. Almanya ve Fransa’ya da minyatür testi gönderiyoruz. Günlük 300 ila 400 arasında yapıyorum. Aylık ise 10 bin adet minyatür testi yapıyoruz. Büyük testileri görenler minyatür testileri yaptığımıza önce inanmıyorlar. Çünkü parmağımızın nasıl girdiğini falan merak ediyorlar. Yaparken gösterince de hoşlarına gidiyor. Minyatür testi yapımına önce düğünlerden gelen istekler ile başladım. Baktık talep fazla olunca bizde bu işi yapmaya başladık” dedi.
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Avanoslu çanak ustası Adnan Çelebi tarafından yapılan minyatür testiler özellikle nikahlarda genç çiftlerin vazgeçilmez ürünü oldu.
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Çelebi, “Minyatür olarak yapmış olduğumuz testi ve çanakları genelde bölgemizde bez bebeklerde kullanıyorlar. Bunun yanı sıra minyatür ürünlerimiz nikah şekerinde, magnette, anahtarlık ve kolye şeklinde kullanılıyor” şeklinde konuştu.
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Dünyanın en küçük testileri Kapadokya’da üretiliyor: Aylık 10 bin adet minyatür testi yapıyoruz
Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da üretilen minyatür testiler yerli ve yabancı turistlerin büyük ilgisini çekerken dünyanın en küçük testileri Almanya ve Fransa'ya gönderiliyor.

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