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NEVŞEHİR

Nevşehir'deki vahşetin sırrı çözülüyor

Nevşehir’de toprağa gömülü halde bulunan erkek cesediyle ilgili başlatılan soruşturma sürerken, bulunan cenazenin kayıp olarak aranan bir kişiye ait olduğu üzerinde duruluyor.

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Haber Merkezi İHA
Nevşehirdeki vahşetin sırrı çözülüyor
Cumhuriyet savcısı nezaretinde yapılan kazıda kol ve bacakları koparılmış bir erkek cesedi bulundu.

Nevşehir'deki olay, geçtiğimiz hafta merkeze bağlı Göre kasabasında meydana geldi.

İddiaya göre, yakın bir tarihte ceza evinden çıkan ve 2 gündür kendisinden haber alınamayan Ümit O.’nun yakınları polise kayıp ihbarında bulundu. Polis Ümit O.’nun bulunması için çalışma yaparken, G.S. isimli bayan polise işlenen bir cinayet ile ilgili bilgi verdi. Soruşturmayı derinleştiren Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, G.G.’yi ve cesedin gömülmesine yardım ettiği belirtilen kayınpederi M.D.’nin yakalanması için çalışma başlattı. G.G. ve M.D.’nin Antalya’da bir yakınının düğününde olduğunu tespit eden ekipler, Antalya Emniyet Müdürlüğü ile iş birliği yaparak şahısları yakaladı.

Nevşehir’e getirilen cinayet şüphelisi M.D., Göre Kasabası Kayalık mevkiinde cesedi gömdüğü yeri polis ekiplerine gösterdi. Cumhuriyet savcısı nezaretinde yapılan kazıda kol ve bacakları koparılmış bir erkek cesedi bulundu. Aynı çukurda yapılan aramada cesede ait olan kol ve bacaklarına da ulaşıldı. Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırılan cesedin kimlik tespiti yapılabilmesi için DNA örneğinin Adli Tıp Kurumu’na gönderildiği öğrenildi. Gözaltına alınan G.G., M.D. ve cinayeti ihbar ettiği iddia edilen G.S., sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Diyarbakır'da kan donduran olay: Tren rayları üzerinde başı gövdesinden ayrılmış erkek cesedi bulundu
FOTOĞRAF 5
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Diyarbakır'da kan donduran olay: Tren rayları üzerinde başı gövdesinden ayrılmış erkek cesedi bulundu
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Olay yerine gelen ekipler, raylar üzerindeki başı gövdesinden ayrılmış ceset buldu.
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. Cesedin üzerinden 27 yaşındaki Recep Alak'a ait kimlik çıktı. Bu arada inceleme yapılırken fark edilen bir tren olay yerine gelmeden durduruldu. Yapılan incelemenin ardından ceset otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumuna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Diyarbakır'da kan donduran olay: Tren rayları üzerinde başı gövdesinden ayrılmış erkek cesedi bulundu
Diyarbakır'da etrafı demir çitlerle kapalı tren rayları üzerinde başı gövdesinden ayrılmış erkek cesedi bulundu.


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