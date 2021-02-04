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NEVŞEHİR

Nevşehir'in yeni Belediye Başkanı Mehmet Savran oldu

Nevşehir'de, Rasim Arı'nın sağlık sorunları nedeniyle görevinden istifa etmesi üzerine yapılan seçimlerde Belediye Başkanlığı'na AK Parti'li Mehmet Savran seçildi. Nevşehir Belediye Meclisi'nde yapılan seçimlerde Savran, 31 üyenin tamamının oyunu aldı.

Haber Merkezi AA
Mehmet Savran
Mehmet Savran

Nevşehir Belediye Meclisinde, Rasim Arı'nın sağlık sorunları dolayısıyla görevinden istifası üzerine Belediye Meclisi, Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezinde, Belediye Başkan Vekili Ersan Erkut başkanlığında olağanüstü toplandı.

31 üyenin tamamının oyunu aldı

Yapılan seçimlerde 31 üyenin tamamının oyunu alan AK Parti adayı Savran, kentin yeni belediye başkanı oldu. Seçimin ardından belediyede düzenlenen devir teslim töreninde Ersan Erkut, başkanlık mührünü Savran'a teslim etti.

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İYİ Parti de destek verdi

Savran, gazetecilere yaptığı açıklamada, belediye meclis üyelerine desteklerinden dolayı teşekkür etti. Savran, "Tek aday olarak girdiğim seçimde MHP ve İYİ Parti'li üyelerimizin de oyunu alarak başkan seçildim. Bu birlik ve beraberliğe layık olmak için çalışacağız. Şehrimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum" diye konuştu.

Mehmet Savran kimdir?

1974 yılında Nevşehir'de doğan Savran, ilk, orta ve lise öğrenimini kentte, yüksek öğrenimini Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesinde tamamladı.

1998 yılından itibaren Kırşehir ve Kastamonu'da hekimlik yapan Savran, 2004-2010 yılları arasında Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Ana Bilim Dalında ihtisas yaptı.

  • 2010 yılında Nevşehir Devlet Hastanesinde göreve başlayan Savran, 2012 yılından itibaren de kentteki özel bir hastanede görevini sürdürüyor. 2018'de AK Parti Nevşehir İl Siyasi ve Hukuki İşler Başkanlığı yapan Savran, 2019 yılında yapılan yerel seçimlerde belediye meclis üyesi oldu. Evli ve bir çocuk babası olan Savran, İngilizce biliyor.

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