Gündem New York trafiği hızlandı
ANKARA

New York trafiği hızlandı

Türkiye ile Biden yönetimi arasında 16-17 Eylül’de Washington’da siyasi istişareler yapılacak. Biden’ın iktidarı devralmasının ardından ilk toplantı NATO’da Erdoğan-Biden görüşmesi planlamaları sürdüğü süreçte gerçekleşmişti. İkinci buluşma da Erdoğan’ın BM Liderler Zirvesi için yapacağı New York ziyareti öncesi yapılmış olacak.

Kıymet Sezer Yeni Şafak
New York trafiği hızlandı
Sedat Önal

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ABD ziyaretine kısa süre kala ABD ile diplomasi hızlandı. Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal 16-17 Eylül tarihinde Washington’u ziyaret ederek ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman ve ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşlerden Sorumlu Müsteşarı Victoria Nuland ile bir araya gelecek. Türkiye ve ABD arasında tesis edilen diyalog mekanizmaları dahilinde temaslar devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'ye gidiyor: Biden sonrası ilk ziyaret
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'ye gidiyor: Biden sonrası ilk ziyaret

DİYALOG KAPISI NATO ÖNCESİ AÇILDI

  • Türkiye ile ABD arasında son istişare toplantısı NATO zirvesi kapsamında Erdoğan-Biden görüşmesi planlamalarının sürdüğü süreçte gerçekleşmişti. ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman’ın 27 Mayıs’ta Ankara’yı ziyareti, iki ülke ilişkilerindeki sorunlu alanların konuşulması açısından Biden’ın iktidarı devralması sonrası ABD’den Türkiye’ye yapılan üst düzey ilk heyet ziyareti olmuştu. Bu ziyaretle birlikte en son 2018 yılı Mart ayında Washington’da gerçekleştirilen siyasi istişareler 3 yıl aradan sonra canlandırılmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Biden arasında ilk yüz yüze görüşmenin gerçekleştirildiği NATO zirvesi buluşmasının en önemli çıktısı diyalog kapısının açılması olmuştu.

AFGANİSTAN, SURİYE, MÜLTECİ SORUNU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO zirvesindeki ilk görüşme ardından Joe Biden ile BM Zirvesinde yeniden bir araya gelebileceklerini açıklamıştı. Bu doğrultuda siyasi istişarelerde ikinci buluşmanın Erdoğan’ın BM Liderler Zirvesi için yapacağı New York ziyareti öncesi planlanmış olması dikkat çekiyor.

  • Siyasi istişarelerde Afganistan, Suriye, Libya, Doğu Akdeniz başta olmak üzere bölgesel meseleler ve mülteci sorununun yanı sıra Türkiye-ABD ilişkilerinin tüm boyutlarıyla ele alınması bekleniyor. İkili ilişkilerde halen iki ülke arasında ciddi konularda derin fikir ayrılıkları bulunuyor ve bu konuların başında da ABD’nin başta FETÖ üyelerini barındırmaya devam etmesi, PYD/YPG ile iş birliği, Türkiye’ye F-35 satışının engellenmesi geliyor.
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