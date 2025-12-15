Yeni Şafak
Niğde’de yağma ve konut dokunulmazlığı ihlali olayında 2 tutuklama

14:1715/12/2025, Pazartesi
G: 15/12/2025, Pazartesi
IHA
Ele geçirilen materyaller.
Niğde’de meydana gelen yağma ve konut dokunulmazlığının ihlali olayıyla ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, 1 Aralık tarihinde bir konuttan 3 adet altın bilezik, 1 adet altın yüzük çalındı. Yapılan ihbarın ardından yaşanan olayın faillerinin yakalanmasına yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında şüpheli İ.T. ve M.N.K., polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Olayla bağlantılı olarak yapılan aramalarda suça konu 3 adet altın bilezik, 1 adet altın yüzük ile 1 adet tüfek ele geçirildi.


Adli makamlara sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

