Niğde’de yaşlı adam evinde ölü bulundu

22:3211/03/2026, Çarşamba
IHA
Polis ekipleri yaşlı adamın ölümüne ilişkin inceleme başlattı.
Polis ekipleri yaşlı adamın ölümüne ilişkin inceleme başlattı.

Niğde’de kendisinden bir süre haber alınamayan 76 yaşındaki N.B., yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu. Yakınlarının ihbarı üzerine adrese gelen polis ve sağlık ekipleri, yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Cenaze otopsi için Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Niğde’nin yaşlı bir adam yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Tepebağları mevkiinde yalnız yaşayan N.B.‘den (76) alamayan yakınları durumdan şüphelenerek yetkililere bilgi verdi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin eşliğinde eve giren sağlık görevlileri yaptıkları ilk kontrolde N.B.’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından yaşlı adamın cenazesi Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

N.B.’nin kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacağı öğrenilirken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.



#Niğde
#Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi
#Polis
#Ölüm
