Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Niğde
Piyasa değeri 5.5 milyon TL: Sahte altın ele geçirildi

Piyasa değeri 5.5 milyon TL: Sahte altın ele geçirildi

15:516/03/2026, Cuma
IHA
Sonraki haber
Niğde’de 5.5 milyon TL değerinde sahte altın ele geçirildi.
Niğde’de 5.5 milyon TL değerinde sahte altın ele geçirildi.

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılıkla mücadele kapsamında operasyon gerçekleştirildi.

Sahteciliğin önlenmesi ve ortaya çıkabilecek mağduriyetlerin engellenmesi amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında gerçekleştirilen operasyonda durdurulan bir araçta arama yapıldı. Yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 5 milyon 500 bin TL olan 700 gram sahte altın ele geçirildi.

Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alınırken, şüpheliler hakkında adli işlemlerin başlatıldığı öğrenildi.


#Niğde
#Altın
#Organize Suçlar
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ Hatay kura çekimi sonuç sorgulama: TOKİ Hatay kura sonuçları isim listesi!