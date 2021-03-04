​Normalleşmede ilk aşama tamam

Türkiye ile Fransa arasındaki ilişkilerde normalleşme çalışmaları hızlandı. 4 alanda istişarelerin yoğunlaştığı görüşmeler, liderler düzeyinde gözden geçirildi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron arasında beklenen video konferans görüşmesi, önceki akşam gerçekleşti. İki lider arasında uzun bir süre sonra kurulan ilk temas olumlu bir atmosferde gerçekleşirken, liderler başta terörle mücadelede iş birliği olmak üzere bölgesel meselelerde dayanışma mesajı verdi.
Çalışmaların somut adımlara dönüştürülmesi bekleniyor
- Türkiye-Fransa ilişkileri ve bölgesel konuların ele alındığı görüşmede, ilişkileri normalleştirme çalışmaları gözden geçirildi. Liderler, özellikle terör örgütleriyle mücadelede ortak atılabilecek adımlar üzerinde durdu. İki ülke arasında normalleşme çalışmaları 4 alan üzerinden istişarelerle devam ediyor. Bu alanları; ikili düzeydeki istişareler, terörle mücadele, Suriye ve Libya dahil görüş ayrılığına düşülen bölgesel konular ile eğitim iş birliği konusu oluşturuyor. Liderlerin pozitif katkıları üzerinden söz konusu çalışmalarda önemli aşama kaydedildiği belirtilirken, önümüzdeki süreçte bu çalışmaların somut adımlara dönüştürülmesi bekleniyor.