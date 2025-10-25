Nuh Yılmaz Şam elçisi oldu

Bazı büyükelçilik ve daimi temsilcilikler için yeni atamalar yapıldı. Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz, Şam Büyükelçisi oldu. İkili İlişkiler (Latin Amerika) Genel Müdürü Büyükelçi Yaprak Balkan da AB Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilciliği’ne atandı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bazı büyükelçilik ve daimi temsilcilikler için yeni görevleri tebliğ etti. Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz, Şam Büyükelçisi oldu. Yılmaz, 28 Temmuz'da Birleşmiş Milletler'de (BM) “Orta Doğu’daki Durum” başlıklı oturumda, “Eski Suriye’nin istikrarsızlık, terörizm ve göçle anılmasına artık izin verilmemeli. Barış, birlik ve refah için bu nesilde bir kez gelen fırsatı kaçırmamalıyız. Suriye halkı kalıcı barışa bir adım daha yaklaştı, şimdi destek zamanı” diye konuşmuştu.
AB DAİMİ TEMSİLCİLİĞİ’NE YENİ ATAMA
Diğer görevlendirmeler şöyle: İkili İlişkiler (Latin Amerika) Genel Müdürü Büyükelçi Yaprak Balkan, Avrupa Birliği Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilcisi; Avrupa Birliği Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilcisi Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Lüksemburg Büyükelçisi; İkili İlişkiler Genel Müdürü (Orta ve Batı Afrika) Büyükelçi Şebnem Cenk, Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı (ICAO) Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilcisi; Yurtdışı Tanıtım ve Kültürel İşler Genel Müdürü Büyükelçi Ayda Ünlü, Podgoritsa (Karadağ) Büyükelçisi; Güneydoğu Asya ve Pasifik Genel Müdür Yardımcısı Elçi Bilgin Özkan da Port Moresby (Papua Yeni Gine) Büyükelçisi olarak görevlendirildi.