Nuh Yılmaz Şam elçisi oldu

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bazı büyükelçilik ve daimi temsilcilikler için yeni görevleri tebliğ etti. Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz, Şam Büyükelçisi oldu. Yılmaz, 28 Temmuz'da Birleşmiş Milletler'de (BM) “Orta Doğu’daki Durum” başlıklı oturumda, “Eski Suriye’nin istikrarsızlık, terörizm ve göçle anılmasına artık izin verilmemeli. Barış, birlik ve refah için bu nesilde bir kez gelen fırsatı kaçırmamalıyız. Suriye halkı kalıcı barışa bir adım daha yaklaştı, şimdi destek zamanı” diye konuşmuştu.