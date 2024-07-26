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Numan Kurtulmuş'tan ABD Kongresi'nde konuşan Netanyahu'ya sert tepki: Savaş suçlularının yeri sanık sandalyesidir

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Gazze Kasaba'nın ABD Kongresi'nde konuşma yapmasına ilişkin açıklama yayımladı. Kurtulmuş, mecliste konuşma yapan katil hakkında, "Savaş suçlularının yeri Meclis kürsüleri değil, sanık sandalyesidir" dedi.

13:51 - 26/07/2024 Cuma
Güncelleme: 14:30 - 26/07/2024 Cuma
DHA
Bakan Numan Kurtulmuş'tan Netanyahu'ya sert tepki.
Bakan Numan Kurtulmuş'tan Netanyahu'ya sert tepki.

TBMM Numan Kurtulmuş, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD Kongresi'nde konuşmasına ilişkin açıklama yayımladı.


Kurtulmuş,
"Gazze'de yaklaşık 10 aydır devam eden ve soykırım boyutlarına ulaşan insani yıkım ve katliamların faili, eli kanlı bir savaş suçlusu ve siyasi programını Filistin halkının varlık ve haklarının inkarı üzerine kurmuş aşırıcı bir hükümetin başı olan Binyamin Netanyahu'nun ABD Kongresi'ne davetini ve önceki gün ortak oturumdaki hitabını büyük bir hayret ve dehşetle takip ettik. ABD Kongresi'ndeki hazin tablonun İsrail işgalinin Filistin topraklarıyla sınırlı kalmayacağını göstermiştir. Uluslararası hukuku hiçe sayan, bölgeyi ateşe veren ve kendi halkı nezdinde bile saygınlığı sorgulanan bu kişiye ırkçı nefretini ve barış karşıtı söylemini tekrarlaması için bu şekilde bir imkan sağlanması esef vericidir. Netanyahu, bazı ABD'li siyasetçilerce de doğru şekilde işaret edildiği üzere, Gazze'de akan kanın durdurulması ve bölgede kalıcı barışın sağlanması önündeki en büyük engelin bizzat kendisi olduğunu konuşmasıyla gözler önüne sermiştir"
dedi.

'Adalet mutlaka tecelli edecektir'


Kurtulmuş, şahsi ikbali uğruna, kural temelli uluslararası sistemi çöküşe sürükleyen bu siyasetçinin, ABD gibi demokrasi ve insan haklarına bağlılık iddiasındaki bir ülkenin meclisinde saygın bir devlet adamı gibi muamele görmesinin, Türkiye'de ve dünyada olduğu kadar, ABD'de de infiale sebep olmasının tabii olduğunu vurgulayarak,
"Çok sayıda Kongre üyesinin bu sahne şovuna alet olmayı reddetmesi bu yalın gerçeğin ifadesidir. Tüm insanlığın başında itibaren izlediği Gazze'de yaşanan soykırıma varan katliamın ve açık savaş suçlarının üstünü örtmeye Netanyahu'nun yalana dayalı şovu yetmeyecektir. Demokrasi, hukuk ve adalet gibi değerleri ve Orta Doğu'da gerçek bir barış umudunu ayaklar altına alan alkış ve tezahüratlar karşısında ise Kongre binasının içinde ve dışında maşeri vicdanın sesi olanların gösterdiği tavrı son derece kıymetli buluyorum. Şaibeli bir ismin parlamentolarında konuşturulmasına başından beri karşı çıkarak oturuma katılmayan sağduyu sahibi Kongre üyelerini ve cesur itirazlarını dile getirenleri takdirle karşılıyorum. ABD halkını, sokaktaki çoğunluğun saflarında, adaleti ve barışı savunmaya devam etmeye davet ediyorum. Bu vesileyle günden güne genişleyen insanlık cephesinin akıl ve vicdan sahibi fertlerini güçlü dostluk duygularıyla selamlıyorum. Hak er ya da geç yerini bulacak, adalet mutlaka tecelli edecektir"
ifadelerini kullandı.

#TBMM Başkanı
#Numan Kurtulmuş
#Gazze kasabı
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