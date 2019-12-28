Gündem Numan Kurtulmuştan Somalideki saldırı açıklaması Emperyalist oyunların karşısında bir ve beraber olacağız
POLİTİKA

Numan Kurtulmuş'tan Somali'deki saldırı açıklaması: Emperyalist oyunların karşısında bir ve beraber olacağız

Somali'deki saldırıya ilişkin açıklamalarda bulunan AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, ''Türkiye olarak terörizme karşı Somali ile dayanışma içinde olmaya devam edeceğiz. Dünyadaki haktan, adaletten yana olan tüm devletleri ve kurumları bu insanlık suçuna karşı samimi olarak ortak bir duruş sergilemeye davet ediyoruz" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​​AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş.
​​AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un Somali'nin başkenti Mogadişu'da meydana gelen bombalı terör saldırısı hakkında yaptığı açıklama:

Somali saldırısında en az 100'ün üzerinde kişi hayatını kaybetti.

  • Somali'de onlarca insanın hayatını kaybetmesine neden olan alçak terör saldırısını nefretle kınıyorum. Vefat eden Türk vatandaşlarımıza ve Somalili kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifa diliyorum.

Somali'de bombalı saldırı
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Somali'de bombalı saldırı
Somali'nin başkenti Mogadişu'da bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. En az 100 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Terör örgütlerini kendi dış politik çıkarlarının taşeronu olarak kullanan emperyalist oyunların karşısında bir ve beraber olacağız.

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Türkiye olarak terörizme karşı Somali ile dayanışma içinde olmaya devam edeceğiz. Dünyadaki haktan, adaletten yana olan tüm devletleri ve kurumları bu insanlık suçuna karşı samimi olarak ortak bir duruş sergilemeye davet ediyoruz.

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