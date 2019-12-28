Numan Kurtulmuş'tan Somali'deki saldırı açıklaması: Emperyalist oyunların karşısında bir ve beraber olacağız

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un Somali'nin başkenti Mogadişu'da meydana gelen bombalı terör saldırısı hakkında yaptığı açıklama:

Somali saldırısında en az 100'ün üzerinde kişi hayatını kaybetti.

Somali'de onlarca insanın hayatını kaybetmesine neden olan alçak terör saldırısını nefretle kınıyorum. Vefat eden Türk vatandaşlarımıza ve Somalili kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifa diliyorum.

Terör örgütlerini kendi dış politik çıkarlarının taşeronu olarak kullanan emperyalist oyunların karşısında bir ve beraber olacağız.

GÜNDEM Bakan Çavuşoğlu’ndan Mogadişu’daki saldırıya kınama: Teröre karşı mücadelemiz kararlılıkla devam edecek

Türkiye olarak terörizme karşı Somali ile dayanışma içinde olmaya devam edeceğiz. Dünyadaki haktan, adaletten yana olan tüm devletleri ve kurumları bu insanlık suçuna karşı samimi olarak ortak bir duruş sergilemeye davet ediyoruz.