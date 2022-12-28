Gündem Nuranı öldüren eşi Sokak kedilerine bakıyor, ev işleriyle ilgilenmiyordu
İZMİR

Nuran'ı öldüren eşi: Sokak kedilerine bakıyor, ev işleriyle ilgilenmiyordu

İzmir'de tartıştığı eşi Nuran Fırat'ı (36) boğazından bıçaklayarak öldürdüğü suçlamasıyla tutuklanan Ahmet Fırat'ın (41), polisteki ifadesi ortaya çıktı. İfadesinde Nuran Fırat ile son dönemde sürekli tartıştıklarını söyleyen Ahmet Fırat'ın, "Sokak kedilerine bakıyordu. Ev işleriyle hiç ilgilenmemeye başladı. Bu yüzden daha önce de defalarca aramızda tartışma çıkmıştı" dediği öğrenildi.

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Haber Merkezi DHA
Nuranı öldüren eşi: Sokak kedilerine bakıyor, ev işleriyle ilgilenmiyordu
İzmir'de çocuklarını öldüren adamın ifadesi ortaya çıktı.

Olay, dün saat 11.30 sıralarında, Karabağlar ilçesi Limontepe Mahallesi 9752 Sokak'taki evde meydana geldi. Ahmet Fırat ile eşi Nuran Fırat arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Ahmet Fırat, eline geçirdiği bıçakla eşini boğazından bıçakladı. Nuran Fırat kanlar içinde kalırken, eşi olay sırasında evde olan 5 yaşındaki çocuğunu alt kattaki ev sahibine bırakıp, otomobiliyle kaçtı.

DHA

Nuran Fırat'ın çığlıklarını duyan komşuların ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin kontrolünde Nuran Fırat'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Nuran Fırat'ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Biri 5, diğeri 12 yaşında iki çocukları bulunan çiftin büyük çocuklarının ise olay sırasında okulda olduğu öğrenildi.

DHA

Olay yerinden kaçan şüpheli Ahmet Fırat, Urla'da polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan Ahmet Fırat'ın emniyetteki ifadesi ortaya çıktı. Son dönemde eşiyle sürekli olarak tartıştıklarını söyleyen şüphelinin "Sokak kedilerine bakıyordu. Ev işleriyle hiç ilgilenmemeye başladı. Bu yüzden daha önce de defalarca aramızda tartışma çıkmıştı" dediği öğrenildi.

İzmir’de koca vahşeti: Beş yaşındaki çocuğunun gözü önünde eşinin boğazını kesti
FOTOĞRAF 9
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Olay, saat 11.30 sıralarında, Karabağlar ilçesi Limontepe Mahallesi 9752 Sokaktaki evde meydana geldi. İddiaya göre, A.F. ile eşi Nuran F. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
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Kısa sürede büyüyen tartışma, kavgaya dönüştü. A.F., eline geçirdiği bıçakla eşi Nuran F.yi boğazından bıçakladı.
Title
Nuran F., kanlar içinde kalırken, A.F. de olay sırasında evde olan 5 yaşındaki çocuğunu alt kattaki ev sahibine bırakıp, otomobiliyle kaçtı.
Title
Nuran F.nin çığlıklarını duyan komşuların ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin kontrolünde Nuran F.nin hayatını kaybettiği belirlendi.
Title
Nuran F.nin cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Title
Polis, A.F.nin yakalanması için çalışma başlattı.
Title
Biri 5, diğeri 12 yaşında çocukları bulunan çiftin büyük çocuklarının ise olay sırasında okulda olduğu öğrenildi.
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Title
İzmir’de koca vahşeti: Beş yaşındaki çocuğunun gözü önünde eşinin boğazını kesti
İzmir'de tartıştığı eşi Nuran F.'yi boğazından bıçaklayarak öldüren A.F., 5 yaşındaki çocuğunu ev sahibine bırakıp kaçtı. A.F.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.
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