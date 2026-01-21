Nusaybin-Kamışlı sınırında Türk bayrağına saldıran 14 şüpheli gözaltında

Dünkü olaylarla ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığımız başta olmak üzere Mardin gerekli adli soruşturmaları başlattılar 390 kişi hakkını işlem yapıldı 35 hakkına tutuklama kararı verildi 50 kişi hakkında yakalamaya yönelik kararlar alındı

Burada Suriye hükümeti ile hükümet güçleri ile SDK YPG terör örgütü mensupları arasındaki çatışmaların bahane ederek ülkemizin değişik yerlerinden gösterilen provokasyonlarla ilgili gerekli adli duruşmalar yapılıyor yapılmaya devam ediyor özellikle bayrak indirimi olayına ilgili olarak 14 kişi gözaltına alınmış durumda