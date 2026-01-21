Nusaybin-Kamışlı sınırında Türk bayrağına saldıran 14 şüpheli gözaltında

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bayrak provokasyonunda 14 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Öte yandan Bakan Tunç 35 kişi hakkında tutuklama, 50 kişi için yakalama kararı olduğunu açıkladı.
Dünkü olaylarla ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığımız başta olmak üzere Mardin gerekli adli soruşturmaları başlattılar 390 kişi hakkını işlem yapıldı 35 hakkına tutuklama kararı verildi 50 kişi hakkında yakalamaya yönelik kararlar alındı
Burada Suriye hükümeti ile hükümet güçleri ile SDK YPG terör örgütü mensupları arasındaki çatışmaların bahane ederek ülkemizin değişik yerlerinden gösterilen provokasyonlarla ilgili gerekli adli duruşmalar yapılıyor yapılmaya devam ediyor özellikle bayrak indirimi olayına ilgili olarak 14 kişi gözaltına alınmış durumda
Gözaltı süreçleri de devam ediyor.