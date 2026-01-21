Yeni Şafak
Nusaybin-Kamışlı sınırında Türk bayrağına saldıran 14 şüpheli gözaltında

12:1021/01/2026, Çarşamba
G: 21/01/2026, Çarşamba
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bayrak provokasyonunda 14 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bayrak provokasyonunda 14 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bayrak provokasyonunda 14 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Öte yandan Bakan Tunç 35 kişi hakkında tutuklama, 50 kişi için yakalama kararı olduğunu açıkladı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un açıklaması şu şekilde;

Dünkü olaylarla ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığımız başta olmak üzere Mardin gerekli adli soruşturmaları başlattılar 390 kişi hakkını işlem yapıldı 35 hakkına tutuklama kararı verildi 50 kişi hakkında yakalamaya yönelik kararlar alındı


Burada Suriye hükümeti ile hükümet güçleri ile SDK YPG terör örgütü mensupları arasındaki çatışmaların bahane ederek ülkemizin değişik yerlerinden gösterilen provokasyonlarla ilgili gerekli adli duruşmalar yapılıyor yapılmaya devam ediyor özellikle bayrak indirimi olayına ilgili olarak 14 kişi gözaltına alınmış durumda


Gözaltı süreçleri de devam ediyor.



