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Gündem O DEAŞlı Rus polis okulu mezunu
İSTANBUL

​O DEAŞ’lı Rus polis okulu mezunu

İstanbul Emniyeti ve MİT’in ortak operasyonuyla Ataşehir’de yakalanan, DEAŞ’ın elebaşı Bağdadi’nin sağ kolu Ahmet S.İ.M’nin 2000’de Rusya’da polis okulundan mezun olduğu ortaya çıktı. Bağdadi’nin intikallerinde görev alan teröristin, 60 kişilik özel eğitilmiş terörist grubu yönettiği öğrenildi.

Şahin Şen Yeni Şafak
​O DEAŞ’lı Rus polis okulu mezunu
DEAŞ’lı Ahmed S.İ.M’nin bir gözü ve ayağını çatışmalarda kaybettiği belirtildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve MİT’in 28 Nisan’daki ortak operasyonunda İstanbul Ataşehir’de yakalanan DEAŞ’lı Ahmed S.İ.M.’ye ilişkin yeni bilgiler ortaya çıktı. DEAŞ’ın eski elebaşı Ebu el-Bağdadi ile ilişkili olan teröristin Tacikistan asıllı olduğu ve 2000 yılında Rusya’da polis okulundan mezun olduğu öğrenildi. 2014’te örgüte katılan terörist, DEAŞ içinde silahlı eğitim almış. Örgütte üst düzey görevlerde bulunan Ahmed S.İ.M. çatışmalarda sağ gözü ve sağ ayağını kaybetmiş.

Ahmed S.İ.M.
Ahmed S.İ.M.

MİT ve Emniyetten ortak operasyon: DEAŞ’ın kilit ismi 'Basim' İstanbul’da yakalandı
GÜNDEM
MİT ve Emniyetten ortak operasyon: DEAŞ’ın kilit ismi 'Basim' İstanbul’da yakalandı

60 KİŞİLİK EKİBİ VAR

  • Suriye ve Irak’ta çok sayıda silahlı çatışmaya katıldığı için örgütün sözde karar organı olan “Lecne”ye de dahil olan DEAŞ’lı teröristin, pek çok -sözde- üst düzey emirle Suriye’de bulunduğu dönemde müşterek hareket ettiği belirlendi. Bağdadi’nin intikallerinde rol alan DEAŞ’lı Ahmed S.İ.M’nin, 60 kişilik özel eğitilmiş terörist grubu yönettiği ifade edildi. DEAŞ’lı teröristin İdlib, Hama, Deyrizor ve El Bab’taki aktif örgüt mensupları ile irtibatlı olduğu dile getiriliyor.
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