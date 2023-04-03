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O helikopter ABD’nin izni olmadan uçamaz

Uluslararası Sıfır Atık Günü etkinliği dolayısıyla New York’ta bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Türkevi’nde gazetecilerle bir araya geldi. Çavuşoğlu, PKK’lıları Suriye’den Irak’a taşırken düşen helikopterle ilgili ABD’yi suçladı: O bölgenin hava sahası kimin kontrolünde; Amerika’nın. Hava sahasını kontrol eden otoriteden izin almadan bir helikopterin kalkması mümkün değil.

Ayşe Olgun
04:00 . 3/04/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
New York’ta bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Türkevi’nde gazetecilerle bir araya geldi.

New York’ta bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Türkevi’nde gazetecilerle bir araya geldi.

Uluslararası Sıfır Atık Günü etkinliği dolayısıyla New York’ta bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Türkevi’nde gazetecilerle bir araya geldi. Çavuşoğlu, Rusya, Mısır, Yunanistan, ABD ve Suriye ile yakın dönemdeki ilişkileri değerlendirdi. Suriye’de düşen helikopterle ilgili değerlendirmelerde bulunan Çavuşoğlu, “Esas bu kısmı önemli; bu helikopterleri kim, kimden satın aldı ve ondan sonra kime kullandırttı?” dedi. Mısır’la ilişkilerin ilerlediğini kaydeden Çavuşoğlu, Yunanistan’la da olumlu bir hava yakaladıklarını sözlerine ekledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu.

KUŞ DA DRON DA GEÇSE BİLGİSİ VAR

Çavuşoğlu özetle şunları söyledi: “Esas bu kısmı önemli; bu helikopterleri kim, kimden satın aldı ve ondan sonra kime kullandırttı? Helikopteri kullanmak için nasıl eğitim verdiler teröristlere? Ama sonuçta o bölgenin hava sahası kimin kontrolünde? Amerika’nın. Dolayısıyla Hava sahası benim kontrolümdeyse, bir dron da geçse, bir kuş da uçsa benim bilgim dahilindedir. Hava sahasını kontrol eden otoriteden izin almadan bir helikopterin kalkması mümkün değil. Yani bırakın göz yummayı, taziye yayınladılar.

ESİR TAKASIYLA İLGİLİ İSİM LİSTELERİ VAR

Lavrov’la en son G20 Toplantısı’nda bir araya gelmiştik, ara sıra telefonla da görüşüyoruz. Lavrov gelince ikili ilişkilerin farklı boyutlarını görüşme imkânımız olacak. Geniş anlamda konuşacağımız konular var. İkili ilişkilerin yanı sıra tahıl anlaşmasının uzatılması var. Rusya tahıl anlaşmasının 60 gün uzatılmasına ‘Evet’ dedi. 120 gün şu anda daha net değil. Bunu konuşacağız. Rusların şikâyet ettiği konuların çözümü için de BM ile beraber çalışıyoruz. Tabii esir takasıyla ilgili isim listeleri var, liderler diplomasisinin yanı sıra biz de Bakanlar düzeyinde bunların takibini yapıyoruz, yapacağız.

MISIR’LA İLİŞKİLERİMİZ İERLİYOR

Mısır’la normalleşme sürecinin, Suudi Arabistan olsun, Birleşik Arap Emirlikleri olsun diğer Körfez ülkeleriyle normalleşme sürecine göre göreceli olarak daha yavaş gittiğini söylemiştik. Son zamanlarda bir hızlanma oldu, Samih Şükri geldi. Benim Mısır’ı ziyaretimden Samih Şükri’yi tekrar Ramazan ayı içinde Türkiye’ye davet ettik. Diğer taraftan uluslararası platformlarda birbirimizin aleyhine olmama prensibine azami şekilde uyuyoruz. Örneğin, Arap Ligi’nde Suriye ve Irak konusunda aleyhimizde alınan kararlar biraz daha yumuşatıldı. Mesela onların NATO faaliyetlerine katılmasını biz aşağı yukarı iki senedir engellemiyoruz. Zamanında New York’ta Samih Şükri’yle görüştüğümüzde zaten böyle bir prensip kararına varmıştık. Özetle ilişkilerimiz ilerliyor.”

Yunanistan’la olumlu hava yakaladık

Yunanistan’la da olumlu bir hava yakaladıklarını sözlerine ekleyen Çavuşoğlu, “Olumlu havanın kalıcı olabilmesi için bir kere gerginliği arttıran adımlardan kaçınmak lazım. Anlaşamadığımız, üzerinde uzlaşamadığımız ya da çözemediğimiz tarihi sorunlar var. Bunları çözme konusunda samimi bir çalışma ortamı olması lazım” ifadelerini kullandı.


Bakan Çavuşoğlu: Türkiye'nin merkezi rolü enerji istikrarına katkıda bulunuyor
Bakan Çavuşoğlu: Türkiye'nin merkezi rolü enerji istikrarına katkıda bulunuyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Merkezi'ndeki Uluslararası Göç Diyaloğu Toplantısı'nda konuştu. Küresel zorluklar ve çatışmaların çaresiz insanların üzerindeki göç baskısını artırdığını belirten Çavuşoğlu, Ukrayna'daki savaşın küresel arzı kritik seviyeye getirdiğine dikkat çekti. Çavuşoğlu, "Biz devreye girdik, BM ile Karadeniz Tahıl Girişimi çerçevesinde dünyadaki tüm hanelere yardım ediliyor ve etkili bir şekilde uygulanmasını sağlamak için çabalarımızı sürdüreceğiz." şeklinde konuştu. Enerji krizine de değinene Çavuşoğlu, "Türkiye'nin bir merkez olarak ortaya çıkan rolü, bölgemizde ve ötesinde enerji istikrarına katkıda bulunuyor." dedi.


#Mevlüt Çavuşoğlu
#Suriye
#ABD
#Irak
#Helikopter
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