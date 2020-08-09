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Gündem O proje çöktü Deyrizorda ayaklanan aşiretler PKK ile çatışıyor
İSTANBUL

​O proje çöktü: Deyrizor'da ayaklanan aşiretler PKK ile çatışıyor

O proje çöktü: Deyrizor'da ayaklanan aşiretler PKK ile çatışıyor

ABD’nin terör örgütü PKK’yı meşrû bir güç gibi göstermek için kurduğu Suriye Demokratik Güçleri isimli tabela oluşum çöküyor. PKK, SDG’ye dahil ettiği Arap aşiretlerine karşı suikastlere başlayınca örgüt içi gerilim ülke geneline yayılarak büyük bir kopuşa dönüştü.

Şahin Şen Hamza Hıdır Yeni Şafak
SDG bünyesindeki Arap aşiretler silahlı direnişe başladı.
SDG bünyesindeki Arap aşiretler silahlı direnişe başladı.

ABD’nin PKK’yı meşrulaştırmak için Arap aşiretlerinden destek alarak kurduğu ‘Syria Democratic Forces/Suriye Demokratik Güçleri’ (SDF/SDG) projesi çöküyor. PKK’nın aşiret liderlerini infazı sonrasında başlayan gerilim son günlerde büyük bir kopuşa dönüştü. Amerikan subaylarının PKK’ya talimatı sonrası 2015 yılında ilan edilen ‘SDG’ tabelasında sona gelindi. Oluşum içerisindeki aşiret üyesi silahlı unsurlar terör örgütünden ayrılmaya başladı. Aşiretler, yaptıkları çağrılarla terör örgütüne katılmış üyelerini geri dönmeye çağırdı. Bu çağrıya kulan veren aşiret üyeleri silah, mühimmat ve ABD’nin terör örgütüne verdiği zırhlı araçları kaçırarak SDG’den ayrıldı.

Bir aşiret direniyor
GÜNDEM
Bir aşiret direniyor

KARŞILIKSIZ KALMAYACAK

Rakka ve Deyrizor’da kendilerine destek vermeyen ailelerin çocuklarını kaçırıp fidye isteyen, alamayınca da kaçırdıkları çocukları vahşice infaz eden terör örgütü, sonrasında aşiretleri hedefine koydu. Deyrizor’da terör örgütünün düzenlediği toplantıya katılmayan Akidet aşiretinin 2 liderinin öldürülmesi sonrasında bölgedeki aşiretler PKK’ya karşı ayaklandı. Terör kamplarını basan Akidet aşireti üyeleri PKK’lılarla çatıştı. Olayın ardından Deyrizor’daki aşiret direnişi Suriye geneline yayıldı ve birçok aşiret Amerikan destekli terör örgütüne karşı ayaklandı. Son olarak Şanlıurfa’da bir araya gelen Suriyeli aşiretler ve STK temsilcileri, PKK saldırılarının karşılıksız kalmayacağını ilan etti.

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AŞİRETLER: ÇATIŞACAĞIZ

Akidet ve Zubeyd aşiretleri dernek başkanı İsmail Asker Hıfıl, terör örgütü PKK/YPG/SDG’yi Deyrizor’da hiçbir şekilde istemediklerini söyledi. Saldırılar ve infazlardan sonra ellerindeki bütün imkanlarla teröristlere karşı mücadele edeceklerini belirten Hıfıl, “Terör örgütü Deyrizor’a girince Suriye Milli Ordusu’nun elindeki bütün silah ve mühimmata el koydu. Bizim elimizde de çok fazla silah ve mühimmat yok. Biz buna rağmen bu teröristlerle savaşacağız. Türkiye bölgedeki gelişmeleri yakından takip ediyor. Terör örgütüyle mücadelemizde Türkiye’den yardım istiyoruz. Çünkü Türkiye, Suriye’ye düzenlediği askeri operasyonlarla terör örgütüne büyük hasar vermişti. Bize destek verirlerse biz de örgüte karşı daha rahat mücadele edebiliriz.”

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KRİTİK TOPLANTI HAFTAYA

Suriye’de teröre destek verenlerin başında BAE ve Suudi Arabistan’ın geldiğini ifade eden Hıfıl, şunları söyledi: “Onlar bizim yerlerimizi yok ederek terör örgütüne verdiler. Suudi Arabistan ve BAE bize çok uzak ve ortak sınırımız yok. Ama Türkiye bizim komşumuz. Biz Türkiye ile beraber hareket etmeyi tercih ediyoruz. Suriye’deki bütün aşiret liderleri olarak hafta içi Ziban beldesinde toplantı yapacağız. Katar’da yaşayan ve reislerin reisi olarak bilinen önemli bir aşiret temsilcisi olan Musab el-Hıfıl’da kritik tolantıya video konferans yoluyla katılacak. Bu toplantıda son günlerde meydana gelen gelişmeleri konuşacağız. Bir çözüm arayışındayız. Çözüm olacaksa Türkiye bunda büyük rol alacaktır.”

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Zırhlıları kaçırdılar

Terör örgütünün saldırıları ve aşiret liderlerini öldürmesinin ardından 4 bin 500 üyesi PKK/YPG içinde bulunan Akidet aşireti üyeleri, örgütü terk ederek aşiretlerine geri dönüyor. Son bir ayda arkadaşlarının terör örgütü tarafından öldürüldüğünü öğrenen aşiret mensuplarının bir kısmı da terör örgütüyle çatışarak PKK’dan koptu. Akidet aşiretinden bazılarının ise ABD’nin PKK’ya verdiği zırhlı araçlar ile silah ve mühimmatları da alarak kendi bölgelerine döndükleri belirtiliyor. Bu gelişmeler üzerine terör örgütünü destekleyen gruplarla Erbil’de bulunan Suudi yetkililerden bir heyet, Deyrizor’daki el-Ömer petrol sahasında Amerikalıların öncülüğünde acil gündemle toplandı. Toplantı hakkında bilgi veren el-Şe’eytat aşireti lideri Ebu Ukle, şunları anlattı: “Toplantıya bölgedeki aşiret liderlerini de davet ettiler. ABD’liler ve Suudi yetkililer aşiretlerden Deyrizor’daki isyanı bitirmeleri istediler. PKK’lı sözde yetkililer ve ABD’li isimler bu ay içerisinde Suudi Arabistan’da bir araya gelip aşiretlerle terör örgütü arasında anlaşma yapma sözü verdiler.”

BİR AY SÜRE TANINDI

Toplantıdan sonra Suud ve BAE’nin iki ayrı heyeti taziye için kendi aşiretlerine gönderdiğini belirten Ukle, bunu kabul etmediklerini ve PKK’ya desteği durdurmazlarsa bir daha biraraya gelmeyecekleri yanıtını verdiklerini bildirdi. Ukle, PKK ile mücadele için Türkiye’den silah istediklerini de söyledi. Katar’da yaşayan Musab el-Hıfıl’ın ABD’nin başını çektiği koalisyona PKK’yı Deyrizor’dan çıkarması için bir ay süre verdiğini kaydeden Ebu Ukle, eğer PKK bir ay sonra Deyrizor’dan çıkmazsa örgüte karşı topyekûn bir savaşa gireceklerini söylediğini de belirtti.

Paniklediler

  • PKK’yı meşru kılmak için hayata geçirilen projenin çökmesinin ardından paniğe kapılan ABD harekete geçti. Bölgedeki uluslararası koalisyon sözcüsü Albay Myles B. Caggins, Arap aşiretleriyle PKK arasındaki ilişkilerin ‘dışarıdan müdahale edilerek bozulmaya çalışıldığını’ ileri sürdü. Albay Caggins, “Deyrizor’da Arap aşiret lideri öldürüldü. Bu yüzden çok üzgünüm. Fakat bizim bölge halkı ile ittifakımız ve onların kendi arasındaki ittifakı devam edecek” diyerek aşiretlerle terör örgütü arasındaki bağı tekrar kurmaya çalışacakları mesajı verdi.
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