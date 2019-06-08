O provokatör bakın kimmiş

Bayram ziyareti için memleketi Trabzon’a giden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu havalimanı çıkışında tehdit eden provokatör Mehmet Ali Sivaz’ın karanlık bir ilişki ağı olduğu ortaya çıktı. Sivaz’ın CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun’dan marjinal sol örgütlere kadar derin bağlantıları olduğu tespit edildi.

SEYİT TORUN’LA BAĞLANTILI

Yeni Şafak, 55 yaşındaki Sivaz’ın karanlık ilişkiler ağına ulaştı. Ekrem İmamoğlu’nun Karadeniz turunu organize eden CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ve CHP Trabzon İl örgütü ile irtibatlı olan Sivaz’ın yakın arkadaşları H.D., H.S. ve G.İ.’nin DHKP-C, THKP/C ve DEV-Yol gibi örgütlerle müzahir olduğu, bu örgütlerin uzantısı STK’ların gösterilerine katıldığı belirlendi.

PONTUS’ÇULARIN DOSTU ÇIKTI

Karanlık ilişkileri bununla da sınırlı kalmayan Mehmet Ali Sivaz, başta Doğu Karadeniz olmak üzere birçok ilde “Pontus” faaliyetleri yürüttüğü tespit edilen Mehmet K. ve Özlem S. ile yakın arkadaş. Silah kaçakçısı T.S., sigara kaçakçısı İ.A. ile de yakın ilişkiler içerisinde olan Sivaz’ın kendisi de bir dönem SODEP çatısı altında siyasi faaliyetler yürütmüş.

BAKAN SOYLU: ARAŞTIRMA YAPTIK

Havalimanı çıkışında arkasından “Akıllı ol Süleyman Soylu” diye bağıran Sivaz’la ilgili olarak Bakan Soylu, “Araştırma yaptık, adamın da kim olduğu ortaya çıktı. Nasıl kirli ilişkilere sahip olduğunu, onu oraya onların nasıl gönderdiğini, nasıl bir tezgah içerisinde olduklarını Türkiye bir-iki gün içerisinde anlar. Öyle bir derin ilişkileri var” demişti.

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