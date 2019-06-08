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TRABZON

O provokatör bakın kimmiş

Soylu’ya “Akıllı ol” diye bağıran provokatör Mehmet Ali Sivaz’ın, DHKP-C, THKP/C ve DEV-YOL ile bağlantısı tespit edildi. Arkadaşlarının ‘Pontus’ faaliyetleri yürüttüğü Sivaz’ın, silah ve sigara kaçakçılarıyla da yakın ilişkileri ortaya çıktı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Mehmet Ali Sivaz
Mehmet Ali Sivaz

Bayram ziyareti için memleketi Trabzon’a giden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu havalimanı çıkışında tehdit eden provokatör Mehmet Ali Sivaz’ın karanlık bir ilişki ağı olduğu ortaya çıktı. Sivaz’ın CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun’dan marjinal sol örgütlere kadar derin bağlantıları olduğu tespit edildi.

SEYİT TORUN’LA BAĞLANTILI

Yeni Şafak, 55 yaşındaki Sivaz’ın karanlık ilişkiler ağına ulaştı. Ekrem İmamoğlu’nun Karadeniz turunu organize eden CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ve CHP Trabzon İl örgütü ile irtibatlı olan Sivaz’ın yakın arkadaşları H.D., H.S. ve G.İ.’nin DHKP-C, THKP/C ve DEV-Yol gibi örgütlerle müzahir olduğu, bu örgütlerin uzantısı STK’ların gösterilerine katıldığı belirlendi.

PONTUS’ÇULARIN DOSTU ÇIKTI

Karanlık ilişkileri bununla da sınırlı kalmayan Mehmet Ali Sivaz, başta Doğu Karadeniz olmak üzere birçok ilde “Pontus” faaliyetleri yürüttüğü tespit edilen Mehmet K. ve Özlem S. ile yakın arkadaş. Silah kaçakçısı T.S., sigara kaçakçısı İ.A. ile de yakın ilişkiler içerisinde olan Sivaz’ın kendisi de bir dönem SODEP çatısı altında siyasi faaliyetler yürütmüş.

BAKAN SOYLU: ARAŞTIRMA YAPTIK

Havalimanı çıkışında arkasından “Akıllı ol Süleyman Soylu” diye bağıran Sivaz’la ilgili olarak Bakan Soylu, “Araştırma yaptık, adamın da kim olduğu ortaya çıktı. Nasıl kirli ilişkilere sahip olduğunu, onu oraya onların nasıl gönderdiğini, nasıl bir tezgah içerisinde olduklarını Türkiye bir-iki gün içerisinde anlar. Öyle bir derin ilişkileri var” demişti.

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Süleyman Soylu kendisine tepki gösterilmesiyle ilgili konuştu
OYNAT 01:42
Süleyman Soylu kendisine tepki gösterilmesiyle ilgili konuştu
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Trabzon İl Başkanlığınca Ramazan Bayramı dolayısıyla Atatürk Alanı'nda organize edilen programda vatandaşların bayramını kutladı. Soylu, CHP'nin İstanbul adayını Trabzon Havalimanı'nda karşılayanlar arasında bulunan bir kişinin sarf ettiği sözle ilgili, 'Oradan bir söz geldi, 'Akıllı ol Süleyman Soylu' diye. Bakın, ben akıllı olurum, ben buraya Selahattin Demirtaş'ın kucağından gelmedim, ben buraya Kato Dağı'ndan geldim.' dedi.


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