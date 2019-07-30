Gündem ÖABT temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı
EĞİTİM

ÖABT temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı

ÖSYM, Kamu Personel Seçme Sınavı Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi sorularını ve cevaplarını tamamını yayınladı. Adaylar, soru ve cevap kitapçığına ÖSYM'nin internet adresinden erişebilecek.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM), Kamu Personel Seçme Sınavı (2019-KPSS) Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi'ne (2019-ÖABT) ilişkin temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 28 Temmuz'da uygulanan 2019-ÖABT temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları, adayların sınav sorularını inceleyebilmeleri amacıyla erişime açıldı.

Sınava başvuran adaylar, soruların tamamına ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle 10 gün süreyle erişebilecek.

Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde ve telif hakları ÖSYM'ye ait olan sorular, yazılı izin olmadan çoğaltılamayacak, dağıtılamayacak ve yayımlanamayacak.

KPSS sonuçları açıklandı
GÜNDEM
KPSS sonuçları açıklandı
Oyuna gelmeyin

Oyuna gelmeyin

Araç muayenesi yaptıracaklara uyarı geldi.
İstanbulda yağmur sürprizi

İstanbul'da yağmur sürprizi

​Yağmur aniden bastırınca vatandaşlar zor anlar yaşadı.
4 yaşındaki çocuk ifadeye çağrıldı

4 yaşındaki çocuk ifadeye çağrıldı

​İsrail polisine taş attığı gerekçesiyle ifade verdi.
76'ya yükseldi

76'ya yükseldi

​Pençe Harekatı'nda 4 terörist daha etkisizleştirildi.
3 ayda<br>10 milyar dolar

3 ayda
10 milyar dolar

Yabancı yatırımcı tarafında geri dönüş başladı.
Trabzonspor'a ret

Trabzonspor'a ret

​CAS, 2010-2011 sezonuyla ilgili kararını verdi.

Suçüstü yakalandı

Suçüstü yakalandı

NATO hattına giren 2 hırsıza şok baskın.

Kredi faizleri<br>düşüşe geçecek

Kredi faizleri
düşüşe geçecek

​Bakan Berat Albayrak'tan önemli açıklamalar...
9 gün tatile<br>olumlu bakmıyorum

9 gün tatile
olumlu bakmıyorum

​Bayram tatiline ilişkin hükümetten ilk açıklama.
S-400'ler NATO'ya katkı sağlıyor

S-400'ler NATO'ya katkı sağlıyor

​Çavuşoğlu, S-400'ler bir sorun teşkil etmediğini söyledi.
Magandalara tahliye

Magandalara tahliye

Hamile kadının bulunduğu araca saldırmışlardı.
Kararını verdi

Kararını verdi

​Fenerbahçe'ye Ben Arfa'dan kötü haber.
Vatandaşlık formülüne red

Vatandaşlık formülüne red

Arakanlılar Myanmar'ın öngördüğü vatandaşlık formülüne karşı.
3 saatte söndürüldü

3 saatte söndürüldü

Konya'da silah fabrikasında korkutan yangın.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.