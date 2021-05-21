Oğlu ve yeğenine tabancayla ateş ettirmişti: Tepki çeken görüntüye para cezası

Hayat

Kanlı Noel'de Binbaşı Nihat İlhan'ın şehit edilen üç oğlunun ismi denizlerde yaşayacak

Rum çetelerinin, Lefkoşa'nın Kumsal bölgesinde 24 Aralık 1963'te saldırılar devam ederken, Kıbrıs'taki Türk Alayı'nda doktor olarak görev yapan Binbaşı Nihat İlhan'ın eşi ile üç çocuğunu katletmişti. Binbaşı İlhan’ın üç çocuğunun ismi Murat İlhan, Kutsi İlhan ve Hakan İlhan, Mavi Vatan’da görev yapacak olan üç gemiye verildi. Gemiler, ilk sondajını Sakarya gaz sahasında yapacak olan Kanuni Sondaj Gemisi'ne eşlik edecek.