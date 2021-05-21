Gündem Oğlu ve yeğenine tabancayla ateş ettirmişti Tepki çeken görüntüye para cezası
DÜZCE

Oğlu ve yeğenine tabancayla ateş ettirmişti: Tepki çeken görüntüye para cezası

Düzce'de 16 yaşındaki oğlu ve 8 yaşındaki yeğenine kurusıkı tabancayla ateş ettiren Nergis A, o anları sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Büyük tepki toplayan olay sonrası emniyet güçleri harekete geçti. Tabanca, mülkiyetin kamuya geçirilmesi amacıyla muhafaza altına alınırken, Nergis A'ya 1730 lira para cezası kesildi.

Haber Merkezi AA
Oğlu ve yeğenine tabancayla ateş ettirmişti: Tepki çeken görüntüye para cezası
Küçük çocukların kurusıkı tabancayla ateş ettiği görüntüler tepki toplamıştı.

Düzce Valiliğinden yapılan açıklamada, merkeze bağlı Yeşilçimen köyünde ikamet eden Nergis A'nın, 2 gün önce yeğeninin askere gitmesini kutlamak amacıyla evinin bahçesinde yakınlarıyla toplandığı belirtildi.

Tabancaya el konuldu

Burada kendisine ait ruhsatlı kurusıkı tabancayla havaya ateş eden Nergis A'nın, daha sonra aynı tabancayla oğlu Arda A. (16) ve yeğeni Enes Talha T'ye (8) ateş ettirdiği aktarılan açıklamada, "Söz konusu olay, sosyal medya ve yaygın medyaya haber konusu olmuştur. Güvenlik güçlerimiz, konunun takibini yaparak şüpheli Nergis A'yı ikametinde yakalamıştır. Söz konusu tabanca, mülkiyetin kamuya geçirilmesi amacıyla muhafaza altına alınmıştır. Ayrıca Nergis A. hakkında 5729 sayılı kanun gereğince 1730 lira idari para cezası uygulanmak üzere tutanak tanzim edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

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