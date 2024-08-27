Oğluyla tartışan 12 yaşındaki çocuğu aracıyla ezmişti: Cani kadın tutuklandı

Bolu'nun Gerede ilçesinde bir otomobil sürücüsü, oğluyla kavga eden bisikletli çocuğu aracıyla ezdi.
11 Ağustos'ta Kitirler Mahallesi'nde iki çocuk kavga etti. Çocuklardan birinin annesi olan G.M.U, 12 yaşındaki S.E.Y.'ye otomobiliyle çarptı. Çarpmanın etkisiyle bisikletinden düşen çocuk aracın altında kaldı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin Gerede Devlet Hastanesi'ne kaldırdığı çocuğun vücudunda kırıklar oluştuğu, S.E.Y.'nin tedavisi sonrası taburcu olduğu öğrenildi.
Olay anı saniye saniye kameralara yansırken gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen G.M.U'ya, mahkeme ev hapsi cezası vermişti.
Cani kadın tutuklandı
Kan donduran görüntüler sosyal medyada hızla yayılırken oğlunu korumak için başka bir çocuğun canına kasteden kadına tepkiler çığ gibi büyüdü. Mahkeme cani kadının cezasının ev hapsinden tutukluluğa çevrilmesine karar verdi.