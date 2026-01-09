Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İzmir
Öğrencilere evini temizlettirmişti: Öğretmen hakkında yeni gelişme

Öğrencilere evini temizlettirmişti: Öğretmen hakkında yeni gelişme

08:369/01/2026, Cuma
AA
Sonraki haber
İzmir'de öğrencilere ev temizlettiği öne sürülen öğretmen görevden uzaklaştırıldı.
İzmir'de öğrencilere ev temizlettiği öne sürülen öğretmen görevden uzaklaştırıldı.

İzmir Valiliği, Bornova ilçesinde bir öğretmenin, öğrencileri ders saatinde evine götürüp temizlik yaptırdığı iddialarına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında öğretmenin görevden uzaklaştırıldığını bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Bornova ilçesindeki Mesleki Eğitim Merkezi’nde görev yapan bir öğretmen hakkında, "kız öğrencileri ders saatlerinde okuldan çıkararak kendi evinde çalıştırdığı" yönünde 8 Ocak'ta basın ve sosyal medya mecralarında yer alan iddialar üzerine idari soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Görevden uzaklaştırıldı

Açıklamada, Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni D.T'nin görevden uzaklaştırıldığı, hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğu ifade edildi.
  • Söz konusu kişinin gözaltına alındığı aktarılan açıklamada, adli ve idari sürecin titizlikle sürdürüldüğü vurgulandı.

#İzmir Valiliği
#Öğretmen
#Soruşturma
#İzmir
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
ASKİ'den yeni su kesintisi duyurusu: Ankara'nın 8 ilçesinde su kesintisi yapılacak