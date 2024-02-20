Öğrencilere hem burs hem gezi

AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından düzenlenen “Gençlik Aşkıyla” programına katılan Altınok, eğitime desteğin önemini vurguladı. Üniversite öğrencilerine aylık 1500 TL karşılıksız burs verileceğini ifade eden Altınok, “Burs ödemelerine göreve gelir gelmez başlayacağız. Şu an 500 öğrencimize ayda 1000 lira karşılıksız burs veriyoruz. İnşallah Büyükşehir’de en az 10 bin öğrencimize 1500 lira karşılıksız burs vereceğiz” dedi.

Öğrenciler için metro ve elektrikli otobüste aktarma süresini uzatan abonman sistemi kuracaklarını belirten Altınok yarınlara “Genç dostu bir başkent” bırakılacağını söyledi. Belediyelerinin illere gezilerinin olduğunu hatırlatan Altınok, “Bir de Çanakkale gezilerimiz var. Keçiören’de lise sonda okuyan 9 bin öğrencimiz var. Tamamını Çanakkale’ye gönderiyoruz. Otelde bir gece konaklıyorlar, yemeklerini biz ikram ediyoruz. Büyükşehirde de 100 bin öğrencimizi yine Çanakkale’ye göndereceğiz” diye konuştu.