|
Gündem

Öğrencilere hem burs hem gezi

Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok, gençlere karşılıksız 1500 TL burs ve ulaşımda aktarma süresini uzatan abonman sistemi kuracakları müjdesi verdi.

Resul Ekrem Şahan
Resul Ekrem Şahan
04:00 - 20/02/2024 Salı
Güncelleme: 02:07 - 20/02/2024 Salı
Yeni Şafak
Adayı Turgut Altınok, gençlere karşılıksız 1500 TL burs ve ulaşımda aktarma süresini uzatan abonman sistemi kuracakları müjdesi verdi.
Adayı Turgut Altınok, gençlere karşılıksız 1500 TL burs ve ulaşımda aktarma süresini uzatan abonman sistemi kuracakları müjdesi verdi.

AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından düzenlenen “Gençlik Aşkıyla” programına katılan Altınok, eğitime desteğin önemini vurguladı. Üniversite öğrencilerine aylık 1500 TL karşılıksız burs verileceğini ifade eden Altınok, “Burs ödemelerine göreve gelir gelmez başlayacağız. Şu an 500 öğrencimize ayda 1000 lira karşılıksız burs veriyoruz. İnşallah Büyükşehir’de en az 10 bin öğrencimize 1500 lira karşılıksız burs vereceğiz” dedi.

GENÇ DOSTU BAŞKENT

Öğrenciler için metro ve elektrikli otobüste aktarma süresini uzatan abonman sistemi kuracaklarını belirten Altınok yarınlara “Genç dostu bir başkent” bırakılacağını söyledi. Belediyelerinin illere gezilerinin olduğunu hatırlatan Altınok, “Bir de Çanakkale gezilerimiz var. Keçiören’de lise sonda okuyan 9 bin öğrencimiz var. Tamamını Çanakkale’ye gönderiyoruz. Otelde bir gece konaklıyorlar, yemeklerini biz ikram ediyoruz. Büyükşehirde de 100 bin öğrencimizi yine Çanakkale’ye göndereceğiz” diye konuştu.



#Turgut Altınok
#Yerel Seçim
#Siyaset
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Osmaniye 1.614 deprem konut kura çekiliş sonuçları e Devlet: İşte AFAD Osmaniye hak sahipliği konut kura sonuçları tam isim listesi